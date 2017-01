Wintersport-Überblick

Wellinger bei Doppelsieg von König Kamil in Wisla Dritter

Andreas Wellinger

Beim Skispringen im polnischen Wisla holte Andreas Wellinger seinen ersten Podestplatz seit 2014. In Abwesenheit von Severin Freund sprang der Bayer am Samstag in die Bresche und wurde Dritter. Auch Richard Freitag zeigte aufsteigende Form. Der Sachse war am Sonntag als Sechster bester DSV-Springer. Der Sieg in beiden Springen ging an Lokalmatador Kamil Stoch. Der Tourneesieger hat inzwischen auch die Weltcupführung übernommen. In Wisla sammelte auch ein bekannter Rückkehrer erste Weltcuppunkte. Der Österreicher Gregor Schlierenzauer, am Samstag noch unglücklich als 31. ausgeschieden, wurde am Sonntag Achter.