Wintersport-Überblick

Was für ein Wochenende für die deutschen Biathlon-Herren: Arnd Peiffer hatte am Samstag schon einen Podestplatz gefeiert. Im Massenstart am Sonntag zog Simon Schempp eindrucksvoll am Führenden Martin Fourcade vorbei. Und auch Erik Lesser ließ den französischen Biathlon-Dominator im Foto-Finish noch hinter sich.

Bei den Damen sorgte Newcomerin Maren Hammerschmidt in der Verfolgung für eine Überraschung. Vanessa Hinz beeindruckte mit einer unglaublichen Aufholjagd. Über den Sieg jubelte wie bei den Männern Frankreich. Beim Massenstart zeigte Laura Dahlmeier, dass mit ihr immer zu rechnen ist. Nur Gabriela Koukalova war schneller.