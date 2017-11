Curling-Herren verpassen EM-Halbfinale

Die deutschen Curling-Herren haben bei der Europameisterschaft in St. Gallen den Einzug ins Halbfinale knapp verpasst. Einen Tag, nachdem das Team um Skip Alexander Baumann das WM-Ticket für 2018 gelöst hatte, verloren die Deutschen ihr letztes Vorrundenspiel gegen Norwegen 4:6.

Ausscheiden auf Rang fünf

Baumann: "Muss man anerkennen"

Damit liegt das deutsche Team nach neun Spielen auf Rang fünf der Vorrundengruppe. Baumann hatte in der entscheidenden Phase das Nachsehen gegenüber dem erfahrenen norwegischen Skip Tomas Ulsrud, der 2010 Olympiasilber und 2014 WM-Gold gewonnen hatte. "Das muss man anerkennen! Er war diesen Tick stärker als wir" , sagte der deutsche Führungsspieler.

Damen brauchen am Donnerstag noch einen Sieg

Für die deutschen Damen entscheidet sich die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2018 in North Bay noch am Donnerstagnachmittag. Das Team um Daniela Jentsch liegt vor dem letzten Gruppenspiel gegen Russland ebenfalls auf dem fünften Platz und braucht für das Weiterkommen unbedingt einen Sieg.

Selbstvertrauen für Olympia holen

In St. Gallen geht es für beide deutschen Teams auch darum, sich Selbstvertrauen für die entscheidende Olympia-Ausscheidung im Dezember im tschechischen Plzen zu holen. Dort werden die jeweils beiden letzten Tickets für die Winterspiele in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar) vergeben.

Thema in: MDR aktuell - das Nachrichtenradio, Do., 23.11.2017, 16:40 Uhr

sid/dh | Stand: 23.11.2017, 14:51