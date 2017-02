Weit nach Osten auf die Olympiastrecken von Pyeongchang reisen die Nordischen Kombinierer. Bundestrainer Hermann Weinbuch nimmt dabei seine Top-Athleten Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Fabian Rießle mit. Zu Hause bleibt nur Björn Kircheisen, der in dafür in der kommenden Woche in Sapporo an den Start gehen wird. " Unsere aktuellen drei Top-Athleten bestreiten den Weltcup in Pyeongchang, lassen Sapporo aber mit Blick auf die Weltmeisterschaft aus. Björn Kircheisen und Terence Weber pausieren an diesem Wochenende und stoßen dann in Japan zu Manuel Faißt und Jakob Lange, die beide Weltcups absolvieren ", erklärt Weinbuch. Mit Frenzel und Rydzek könnte es in Pyeongchang also eine ähnliche Millimeterentscheidung wie vor einer Woche in Seefeld geben.