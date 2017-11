"In Leipzig produzieren wir die neuen Trailer für den Wintersport und die Olympischen Spiele" , erzählt Redakteur Lars Fischer. Ab Ende November flimmern sie dann über die Bildschirme. "Im Ersten läuft's, springt's oder fliegt's" , sagt Dieter Thoma immer wieder und hat Spaß dabei. Der Skisprung-Experte analysiert seit 2007 die Springen in der ARD, ist dicht dran und feierte so manchen Weltcupsieg mit den deutschen "Adlern". In diesem Jahr hat er vor allem Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler auf der Rechnung.

ARD-Wintersport-Experte Peter Schlickenrieder

In Sachen Erfolge hinken die deutschen Langläufer seit Jahren hinterher. Peter Schlickenrieder sieht Licht am Ende des Tunnels. "Die deutschen Langläufer haben einen Schritt nach vorn gemacht. Nicht nur im Damen-, sondern auch im Herrenbereich" , sagt der Bayer, der seit 2002 als ARD-Experte vor der Kamera steht, schultert lässig seine Ski und grinst fröhlich in die Kamera.

Zwischen Kleider- und Wortwahl

Am Nachmittag wurde das Studio voll. Kati Wilhelm, Magdalena Neuner und Maria Höfl-Riesch kamen ohne Ski, aber im sportlich schicken Wintersport-Outfit. Die Outfits müssen zusammenpassen, denn neben Einzel-Aufnahmen sind auch gemeinsame Takes geplant. Von Aufregung ist bei den früheren Sportlern keine Spur zu sehen. " So ein Dreh wie heute gehört eher zu den einfacheren Dingen ", findet Höfl-Riesch. Eine Liveshow sei da schon etwas anderes.