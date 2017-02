Wenn die deutschen Wasserballer am 14. Februar in Stuttgart zum Rückrundenauftakt der Weltliga gegen die Slowakei antreten, dann wird Hagen Stamm vom Beckenrand aus wieder die Kommandos geben. Dabei hat der Mann eigentlich andere Sachen zu tun. Ihm gehört in Berlin ein Fahrradgroßhandel, und dann ist er auch noch Präsident des Bundesligisten Wasserfreunde Spandau.

Stamm war schon von 2000 bis 2012 Bundestrainer, und eigentlich wollte er nie wieder einer sein. Wenn er die Nationalmannschaft jetzt doch wieder betreut, dann tut er das aus Liebe zum Sport. Er teilt sich den Job mit Uwe Brinkmann, der ist eigentlichLeistungssportkoordinator. Geld für seine Arbeit bekommt das Duo nicht. Stamm tut das alles auch aus Verbundenheit zu seinem alten Freund Rainer Hoppe. Der ist Fachsparten-Vorsitzender der deutschen Wasserballer - und darum ist er wahrlich nicht zu beneiden.

Problem: Spitzensportreform

Rainer Hoppe

Dem Deutschen Schwimmverband (DSV) fehlt es an Geld. Schuld daran ist die Spitzensportreform des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Nur Sportler, denen zugetraut wird, international viele Medaillen einzuheimsen, sollen in Zukunft ordentlich finanziell gefördert werden. Da das dem DSV-Team in der Vergangenheit nicht immer gelang, muss der Verband sparen. Und das will er offenbar vor allem bei den Wasserballern tun.

Zurzeit kann sich der DSV keinen Wasserball-Bundestrainer leisten. Oder will er es nicht? Jedenfalls machen das jetzt Stamm und Brinkmann. Die kosten nämlich nichts. "Das ist ein Hammer, dass das Ehrenamtliche machen müssen" , sagt Rainer Hoppe.

Bei Gesprächen außen vor

Beschlossen die Reform: Innenminister Thomas de Maiziere (r.) und DOSB- Präsident Alfons Hörmann

Der DSV unter seiner neu gewählten Präsidentin Gabi Dörries und der DOSB verhandeln zurzeit übers Geld, über die zukünftige Förderung. Die Wasserballer sehen sich dabei nicht sonderlich gut vertreten. "Mein Eindruck vom DSV ist: Man kümmert sich primär um Schwimmen und Wasserspringen" , kritisiert Hoppe: "Erschütternd ist für mich, dass wir überhaupt nicht in die Gespräche eingebunden sind“, sagt er: „Es ist keiner da, der die Fahne Wasserball im DSV-Präsidium hochhält."

Die Probleme sind existenziell. Es ist fraglich, wie viel öffentliche Fördergelder nach 2018 noch fließen. Oder gibt es am Ende gar nichts mehr? "Ab 2019 steht im Budget für Wasserball eine Null" , berichtet Hoppe. Und so könnte es tatsächlich sein, dass es in Deutschland mit der ältesten olympischen Ballsportart den Bach runter geht.

Sportlich zuletzt desolat, Nachwuchs fehlt

Bundestrainer Hagen Stamm

Die jüngsten Resultate der Nationalmannschaft waren kein Empfehlungsschreiben. Oder anders gesagt: den Wasserballern fehlt es an Argumenten. 2016 in Rio de Janeiro waren sie zum zweiten Mal in Folge nicht bei Olympischen Spielen dabei. Auch die Weltmeisterschaft 2015 haben sie verpasst, und für das Turnier 2017 haben sie sich nicht qualfizieren können. Bei der EM im Januar reichte es gerade einmal zu Platz elf. So stecken die Wasserballer im Teufelskreis. Wer keinen Erfolg hat, bekommt keine Fördergelder. Und wer keine Fördergelder bekommt, kann keinen Erfolg haben.

Keine Olympia-Teilnahme, kein WM-Start, kaum positive Schlagzeilen: Da verwundert es nicht, dass es dem Sport an hoffnungsvollem Nachwuchs fehlt. Bei der U19-Europameisterschaft wurden deutsche Männer und Frauen jeweils nur Elfte. "Es ist immer schwieriger, Jungs zu finden, die Wasserball spielen" , sagt Stamm.

Große Zeit in den 80ern

Das war früher mal anders. Da saßen die Fans gebannt vor den Fernsehschirmen, wenn Deutschland spielte. Zum Beispiel bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles, als das Team um Stamm und Hoppe in einer denkwürdigen Partie dem späteren Olympiasieger Jugoslawien knapp mit 9:10 unterlag und am Ende die Bronzemedaille feierte. Die 80er Jahre - das war die große Zeit des deutschen Wasserballs. 1981 und 1989 wurde das Team Europameister und 1982 WM-Dritter. Doch danach kam nicht mehr viel.

Zuviel schief gelaufen

Patrick Weissinger verpasste mit seinem Team Rio 2016

In Sachen Ausbildung und Nachwuchsförderung sei in der Vergangenheit zuviel schief gelaufen, meint Patrick Weissinger. Er ist der bislang letzte hauptamtliche Bundestrainer und hatte nach der verpassten Qualifikation für Rio de Janeiro die Brocken hingeworfen.

"Wir haben es verpasst, international konkurrenzfähig zu sein. Das müssen wir jetzt ausbaden, und das dauert vier bis acht Jahre" , sagt Weissinger: "Wir waren vor vier Jahren schon an einem Tiefpunkt und sind jetzt noch tiefer gefallen." Und Hans-Jörg Barth, der desillusioniert im November den Fachsparten-Vorsitz an Hoppe abgegeben hatte, sagte: "Es ist eine desolate sportliche Situation."

Stamm hofft noch

Hagen Stamm hat die Hoffnung dennoch noch nicht aufgegeben. Mut macht ihm die aktuelle Form seines verjüngten Teams. Denn das schlägt sich in der Weltliga zurzeit ganz akzeptabel. "Mit sechs Toren gegen Serbien zu verlieren ist fast schon ein Erfolg, wenn man überlegt, dass wir gerade neu anfangen" , sagte Stamm nach dem 9:15 gegen den Olympiasieger - und kurz danach gab es gegen Rumänien sogar den ersten Sieg.

"Wir müssen langsam weiter machen und eine gute Trainer-Auswahl treffen, und dann bin ich guten Mutes, dass wir bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wieder angreifen können" , sagt Stamm. Für den Weg zurück in die Weltklasse sei aber Geduld gefragt: "Ich kann nicht zaubern." "Mister Wasserball" Hagen Stamm kennt die Nöte und Sorgen der Randsportart zur Genüge, und er kennst sie sehr genau. "Wir kämpfen schon lange, uns über Wasser zu halten. Ich bin guten Mutes, dass wir das schaffen können" , sagt er. Und dann bemüht er die Physik: "Beim Wasserball, da kannst du gar nicht untergehen."

Stand: 09.02.2017, 08:30