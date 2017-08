Eigentlich sollte längst Schluss sein. 2017 wollte sich Georg Grozer endlich mehr um die Familie kümmern, doch dann klingelte das Telefon. "Wenn so eine Persönlichkeit, die als Spieler und als Trainer so unglaublich viel geleistet hat, dich bittet, da kann man nicht Nein sagen" , sagt Grozer über den "folgenschweren" Anruf von Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani.

Bei der EM in Polen schmettert der Routinier in gewohnter Manier. In den beiden Vorrundenspielen gegen Italien und Tschechien war er bester Punktelieferant des Teams. Auch ihm ist es zu verdanken, dass die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) im Viertelfinale steht und von der ersten deutschen EM-Medaille bei den Männern träumen darf. Am Donnerstag (31.08.17) geht es gegen Tschechien.

"Einfach nur überragend"

In Polen glänzt "Hammer-Schorsch" nicht nur durch seine außergewöhnliche Schlaghärte. Grozer führt die jungen Talente, verleiht ihnen Sicherheit und bringt Ruhe rein, wenn es mal schwierig oder der Druck zu groß wird. "Georg gibt uns unglaublich viel Kraft. Er ist eine Persönlichkeit, an dem sich die jungen Spieler aufrichten können" , sagt Kapitän Lukas Kampa.

Besonders mit Simon Hirsch, der Nummer zwei auf seiner Position, verbindet Grozer viel. "Wir haben ein unglaublich gutes Verhältnis, darüber bin ich sehr froh. Es gibt zwischen uns keine Konkurrenz, wir unterstützen uns gegenseitig" , sagt Grozer. Auch EM-Debütant Hirsch genießt die Zusammenarbeit: "Der Mann ist einfach nur überragend."

Wenig Zeit für die Familie

Der 32-Jährige nimmt seine Rolle als Vorbild sehr ernst, auch wenn die Belastung dadurch höher ist. "Das ist natürlich eine harte Kombi für die Älteren, man muss selber seine Bestleistung abrufen und die Jüngeren pushen ", erklärt der 158-malige Nationalspieler.

Nach dem Turnier bleiben Grozer nur ein paar wenige Tage zu Hause in Moers. Dann geht es zurück zum russischen Klub Nowosibirsk. "Das bin ich ja schon so gewohnt, das ist nun mal mein Job", sagt der Familienvater: "Natürlich versuche ich so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern zu verbringen, aber ich muss auch packen. Da muss ich wirklich gut überlegen, denn es kann sein, dass ich die ganze Saison nicht mehr nach Hause komme." Den Töchtern Leana (9) und Loreen (7) bleibt der Vater in den kommenden Monaten wieder nur via Skype oder Whatsapp.

Volleyballverrückte Familie

Grozers ganze Familie ist volleyballverrückt. Begonnen hatte alles mit der Großmutter mütterlicherseits, Georg Senior spielte erfolgreich in der Nationalmannschaft, die jüngere Schwester Dora hat mittlerweile auch den Sprung in die DVV-Auswahl geschafft. Und der 18-jährige Bruder Tim gilt als eines der größten deutschen Talente und spielt in der Bundesliga beim TV Rottenburg.

Eine EM-Medaille fehlt in der Trophäensammlung der Familie noch. Das könnte Georg Junior jetzt ändern. Doch erst müssen die Deutschen den Außenseiter aus Tschechien aus dem Weg räumen. Das erscheint lösbar, denn das Team hatte erst zuletzt in der Gruppenphase mit 3:0 gegen die Osteuropäer gewonnen. Die Tschechen warfen allerdings auch im Achtelfinale völlig überraschend Titelverteidiger Frankreich raus.

Vorfreude auf Kattowitz

Grozer freut sich vor allem auch auf den Spielort Kattowitz. Dort hatte er mit Deutschland 2014 mit WM-Bronze den größten Erfolg in der Verbandsgeschichte gefeiert. "Es ist ein tolles Gefühl, wieder hier zu sein" , sagt er. Er geht mit viel Selbstvertrauen in die K.o. -Runde. "Wenn wir so weiterarbeiten und uns als Mannschaft weiterentwickeln, können wir jeden schlagen" , sagt er. Im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei gönnte ihm Trainer Giani zudem eine Auszeit: "Ich fühle mich gut und bereit."

