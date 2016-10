Highlight zum Saisonstart in Berlin

Bei den Dresdnerinnen geht es in der Partie am Sonntag (16.10.16) in Berlin nicht nur um den ersten Titel der neuen Saison. Es ist auch eine Standortbestimmung, denn der Sportclub hat einen Umbruch hinter sich. Viele Top-Spielerinnen haben den Meister verlassen, dafür ist Nationalspielerin Mareen Apitz nach ihren Gastspielen in Cannes und Baku zurückgekehrt.

"Athletisch bestens vorbereitet"

Apitz sieht ihr Team aber gerüstet für die Herausforderung gegen die Stuttgarter und sagt gegenüber dem Volleyball-Verband: "Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, auch wenn wir lange Zeit nicht mit dem kompletten Kader trainieren konnten. Aber athletisch sind wir bestens vorbereitet, im Zusammenspiel machen wir täglich Fortschritte. Man sieht das große Potenzial der Mannschaft."

Die Spielführerin des MTV Stuttgart Kim Renkema brennt mit ihrem Team aber darauf, die beiden knappen 2:3-Niederlagen in den Playoff-Finals im April und Mai dieses Jahres nun umzudrehen: "Mit Dresden haben wir noch einige Rechnungen offen. Natürlich motiviert es extra, gleich gegen den Deutschen Meister zu spielen. Wir wollen in dieser Saison möglichst um alle Titel mitspielen, wir haben eine starke Mannschaft mit sehr viel Talent."

"Duell auf Augenhöhe"

Playoff-Finale zuletzt in der Liga: VfB Friedrichshafen (links) gegen die Berlin Volleys

Extrem viel Talent haben bei den Herren auch die BR Volleys, was sie in der Vorsaison mit gleich drei Titeln nachgewiesen haben. Kapitän Robert Kromm weiß aber nicht genau, was ihn mit dem VfB im Finale erwartet: "Friedrichshafen hat ein komplett neues Team zusammengestellt und mit Vital Heynen einen hervorragenden Trainer. Daher sind sie ganz schwer einzuschätzen. Ich rechne mit einem Duell auf Augenhöhe."

Doch Simon Tischer, der Kapitän der Friedrichshafener, ist ebenfalls optimistisch: "Wir fahren nach Berlin, um zu gewinnen. Die BR Volleys haben zwar den Heimvorteil, aber am Saisonbeginn ist ein Titel immer für beide Teams möglich. Wir wollen auf jeden Fall in Zukunft so spielen, dass wir auch Begeisterung zu den Fans rüberbringen."

