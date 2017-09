Nach dem Höhenflug der Männer zum EM-Silber halten sich die deutschen Volleyballerinnen vor ihrem Auftritt lieber etwas zurück. "Unser erstes Ziel wird das Viertelfinale sein. Das wäre für uns ein sehr großer Erfolg" , sagt Bundestrainer Felix Koslowski vor dem Start der Europameisterschaft in Aserbaidschan und Georgien.

Die Männer waren ähnlich vorsichtig gestartet und standen am Ende völlig überraschend im Finale. Koslowski scheut aber den Vergleich. "Wir haben sieben Spielerinnen, die noch keine EM gespielt haben. Daher müssen wir versuchen, die Nervosität in den Griff zu bekommen" , sagt er.

Durchwachsene Vorbereitung

Nach der durchwachsenen Vorbereitung auf die Endrunde wären große Ziele auch vermessen. Gegen starke Gegner gelang Koslowskis Mannschaft kein Sieg. Die neue Spielführerin Maren Fromm hofft daher auf den Lerneffekt aus den Tests gegen Vize-Europameister Niederlande, die Türkei und Belgien. "Fürs Selbstbewusstsein ist es natürlich schwierig. Aber es war wertvoll, dass wir sehen konnten, woran wir noch arbeiten müssen" , sagt die 31-Jährige. Auch Koslowski kann den Länderspielen viel Positives abgewinnen: "Grundsätzlich bin ich mit der Vorbereitung zufrieden. Jetzt heißt es, Kräfte zu sammeln und uns taktisch perfekt auf Polen vorzubereiten."

Polen, am Freitag (22.09.17) Auftaktgegner in Baku, ist in der Gruppe A klarer Favorit. Zudem trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes auf Ungarn und Gastgeber Aserbaidschan wartet. Platz zwei sollte zumindest drin sein.

Uhren auf Null

Doch nach dem erfolgreichen Sommer mit der WM-Qualifikation und dem guten Abschneiden beim Grand Prix werden die Uhren in Baku wieder auf Null gestellt. Schließlich ging es bei den Turnieren überwiegend gegen die zweite europäische Garde, die Erfolge taugen nicht als Gradmesser für die kommenden Aufgaben. "Jetzt kommt der Wettkampf, bei dem wir zeigen müssen, wie gut wir sind" , sagt Fromm, erfahrenste Spielerin im Aufgebot. Für die Außenangreiferin ist es bereits die sechste EM, dieses Mal trägt sie aber deutlich mehr Verantwortung.

Umbruch eingeleitet, Fromm geht voran

Ebenso wie Coach Andrea Giani bei den Männern hat Koslowski bei den Frauen den Umbruch eingeleitet. Das Durchschnittsalter der Mannschaft beträgt 24,6 Jahre. Fromm will in schwierigen Situationen mutig vorangehen. "Durch meine Erfahrung kann ich ein bisschen der Ruhepol sein, an dem sich die Jüngeren orientieren können, um die Nervosität abzulegen" , sagt die 290-malige Nationalspielerin.

Bei der EM mit 16 Teams erreichen die vier Gruppensieger direkt die Runde der letzten Acht, die jeweils Zweiten und Dritten müssen in eine Zwischenrunde. Sollte Deutschland den Umweg über die Playoffs nehmen müssen, ginge es gegen ein Team der Gruppe C. Dort spielen Russland, die Türkei, Bulgarien und Ukraine. Die K.o. -Spiele finden alle in Baku statt.

sid/dpa | Stand: 21.09.2017, 11:24