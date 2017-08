"Wir wollen zur WM , den Titel in der Weltliga III und in das EM-Halbfinale" - Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani hatte sein Amt im Mai mit viel Elan und großem Selbstbewusstsein angetreten. Warum auch nicht? Der ehemalige italienische Weltklassespieler gilt als Legende und gewann zu seiner aktiven Zeit fast alles, was es zu gewinnen gab. Als Trainer gilt er als jung und aufstrebend, so führte er 2015 Sloweniens Nationalteam überraschend zu Silber bei der Europameisterschaft. Dementsprechend groß waren die Hoffnungen rund um die deutsche Mannschaft.

Zum ersten Mal seit 2002 nicht zur WM

Doch dann verpasste die DVV -Auswahl nach einer Niederlage gegen Spanien den Aufstieg in die zweite Weltliga-Gruppe. Noch schlimmer war die verpasste Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Italien und Bulgarien. Da waren beim Qualifikationsturnier um den letzten freien Europa-Platz erneut Spanien und Belgien zu stark.

Zum ersten Mal seit 2002 nimmt damit kein deutsches Herren-Team an den Welttitelkämpfen teil. Bei der letzten WM im Jahr 2014 hatte die Mannschaft unter Trainer Vital Heynen, nun Coach seines Heimatlandes Belgien, mit Bronze zum ersten Mal seit 1970 eine Medaille geholt. Giani hatte damit in kurzer Zeit zwei seiner selbstgesteckten Ziele verfehlt. Dass es bei der EM in Polen (24. August bis 3. September) jetzt für das Halbfinale reichen soll, mag man da kaum glauben.

Sieben EM-Debütanten dabei

Dort trifft Deutschland in der Vorrunde in Stettin auf den Olympiazweiten Italien, Tschechien und die Slowakei. Nur die Sieger der vier Vierergruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Gruppenzweiten- und -dritten spielen eine Playoff-Runde.

Angeführt wird das Team von Routinier Georg Grozer sowie von Kapitän Lukas Kampa. Giani nominierte sieben EM-Debütanten. Jüngster Spieler im 14 Mann starken Aufgebot ist der erst 17-jährige Außenangreifer Linus Weber vom VC Olympia Berlin, der als einziger Spieler noch auf seinen ersten Länderspieleinsatz wartet.

System noch nicht verinnerlicht

Zu viele Fehler und zu wenig Druck im Aufschlag, zu wenige erfolgreiche Blocks, und irgendwie fehlte insgesamt der Rhythmus: Unter Giani tut sich die deutsche Mannschaft schwer. Sie muss das System des Trainers erst noch verinnerlichen. Der will vor allem Risiko und Tempo. Das funktioniert aber nur teilweise, es fehlt an Konstanz. Der Italiener hatte zudem Personalprobleme. So waren Punktegaranten wie Georg Grozer und Jochen Schöps nicht dabei. Ohnehin befindet sich die Auswahl im Umbruch.

Ticket für Tokio 2020 in Gefahr

In der Kritik steht Giani noch nicht. Doch die Luft wird dünner. In der Weltrangliste gehen ohne WM-Start viele Punkte verloren, durch die Teilnahme in der am niedrigsten eingestuften Weltliga-Gruppe drei sind solche Verluste nicht auszugleichen. Selbst ein Triumph bei der EM könnte am Ende nicht genug sein, um ein Abrutschen zu verhindern. Eine schlechtere Platzierung ist zugleich mit schwereren Gegnern für die Olympia-Qualifikation verbunden, die Chancen für eine Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio 2020 dürften sich deutlich verringern.

Trotzdem selbstbewusst nach Polen

Trotz der jüngsten Rückschläge fährt das deutsche Team selbstbewusst nach Polen. Grund ist die gelungene EM-Generalprobe. Gegen Belgien gab es zuletzt einen 3:1-Sieg. In der WM-Qualifikation hatte Deutschland noch 0:3 gegen die Belgier verloren.

"Belgien ist ein Top-Team, das haben wir bei der WM-Qualifikation gesehen. Es war wichtig für uns, die Lücke zu ihnen zu verkleinern" , sagte Giani: "Wir haben in den letzten drei Wochen hart gearbeitet. Wir haben unser Niveau gesteigert, jetzt müssen wir es bei der EM bestätigen" , so der Bundestrainer. "Wir haben gezeigt, wie heiß wir auf die EM sind. Wir haben Druck gemacht und guten Volleyball gezeigt" , sagte auch Außenangreifer Christian Fromm: "Im Vergleich zu den Spielen zuvor war das wirklich ein Schritt nach vorne, wir sind auf einem guten Weg."

"Neue Ära"

Im Aufschlag risikofreudiger, insgesamt aggressiver und offensiver - die Deutschen bewiesen kurz vor dem EM-Start, dass sie sich an Gianis Stil gewöhnen. Der plant jetzt einen Neustart. "Ich möchte jetzt nach vorne schauen und eine neue Ära starten" , sagt der Trainer - gewohnt vollmundig.

vdv/sid/dpa | Stand: 22.08.2017, 12:07