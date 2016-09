Volleyballer wollen die EM-Quali für Heynen

Vital Heynen ist auf Abschiedstournee. Seit mehr als viereinhalb Jahren ist der Belgier Trainer der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft. Sein größter Erfolg war der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft 2014. Jetzt wird er das Team zum letzten Mal betreuen, bevor er die Auswahl seines Heimatlandes und den VfB Friedrichshafen übernimmt.

Turniere in Montenegro und Spanien

Von Freitag bis Sonntag bestreiten die Deutschen in Podgorica das erste von zwei EM-Qualifikationsturnieren gegen Gastgeber Montenegro, die Schweiz und Spanien. Eine Woche später steht das zweite Turnier in Las Palmas an - gegen dieselben Kontrahenten. Sechs Spiele also noch für Heynen.

Das Team will dem Bundestrainer mit der Qualifikation für das EM-Turnier 2017 in Polen einen erfolgreichen Abschied bereiten. "Wir werden aus verschiedensten Gründen Vollgas geben, aber natürlich auch, um ihm einen gelungenen Abschied zu ermöglichen" , sagt Außenangreifer Christian Fromm.

Kein Selbstläufer für den Favoriten

Die Deutschen sind als Nummer elf der Welt klarer Favorit auf den Sprung nach Polen. Doch Heynen muss sein letztes Ziel als DVV-Nationaltrainer mit einem neuformierten Team packen. Georg Grozer (Fudan Universität Shanghai) und Kapitän Jochen Schöps (Asseco Resovia Rzeszów) treten kürzer, zudem muss der Coach wegen einer Schulterverletzung auch noch auf Diagonalangreifer Daniel Malescha (VfB Friedrichshafen) verzichten.

Ein Selbstläufer wird die EM-Qualifikation nicht, mahnt Fromm. "Wir spielen beide Turniere auswärts, die Gegner werden heiß sein, und die Schiedsrichter werden sicherlich nicht für uns sein. Wir müssen auf den Punkt da und fit sein" , warnt der 26-Jährige, von dem mit Außenangreifer Denys Kaliberda in der Offensive am meisten abhängt.

Härtetests bestanden

Nach erfolgreichen Härtetests gegen Tschechien, die Niederlande und Belgien glaubt Heynen natürlich auch mit seiner jungen Mannschaft fest an die EM 2017. "Ich bin zufrieden, wir haben sehr gut gespielt, weil unsere Organisation gut funktioniert hat" , sagt der 47-Jährige.

Einen Umweg in der Qualifikation will er nicht gehen. Nur der Gesamtsieger beider Viererturniere ist sicher für die Endrunde qualifiziert. Der Zweitplatzierte bestreitet eine Playoff-Runde gegen den Zweiten der Qualifikationsgruppe C. Das könnte Belgien, Griechenland, Moldawien oder die Ukraine sein. Klar, dass Heynen ein Duell mit Belgien da unbedingt vermeiden will.

Das Aufgebot für die EM-Qualifikation

Marcus Böhme (Lubin/Polen), Christian Fromm, Simon Hirsch (Monza/Italien), Denys Kaliberda (Macerata/Italien), Lukas Kampa (Wegiel/Polen), Philipp Collin (Tours/Frankreich), Georg Klein, Markus Steuerwald (VfB Friedrichshafen), Moritz Reichert, Jan Zimmermann (United Volleys Rhein-Main), Tom Strohbach (TSV Herrsching), Ruben Schott (BR Volleys)

sid/dpa | Stand: 16.09.2016, 10:16