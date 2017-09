Volleyballer fehlt noch ein Sieg zur Medaille

Auch deshalb verspürt Bundestrainer Andrea Giani keinen besonderen Druck. "Ich glaube, es wird leichter, weil wir auf eines der großen Teams treffen" , sagt der Italiener. "Das Viertelfinale ist immer das schwierigste Spiel in jedem Turnier. Ob Olympische Spiele, Welt- oder Europameisterschaft. Und das haben wir geschafft."

Beschwerlicher Anfang unter Giani

Mit voller Entschlossenheit wollen die deutschen Volleyballer nun erstmals ins Endspiel einziehen. "Wir haben eine schöne Geschichte geschrieben. Unsere Geschichte hier ist aber noch nicht zuende" , glaubt Diagonalangreifer Georg Grozer. Der Glaube an den Coup hängt auch mit Nationaltrainer Giani zusammen. Der Italiener ist ein Medaillenexperte. Alleine viermal holte er als Nationalspieler Gold. Vor zwei Jahren führte er Slowenien als Coach sensationell zu Silber.

"Andrea ist ein Volleyball-Gigant" , lobt Außenangreifer Denis Kaliberda den 47-Jährigen. Der Anfang von Giani war jedoch beschwerlich. Im Februar trat er die Nachfolge von Vital Heynen an. Mit dem Belgier hatten die Deutschen nach 44 Jahren mit WM -Bronze 2014 erstmals wieder eine Medaille geholt. Giani verordnete seiner Mannschaft danach ein neues System: Aggressiver und riskanter beim Aufschlag sollten Kapitän Lukas Kampa und seine Teamkollegen künftig auftreten.

Mischung aus Jung und Alt

Der Prozess dauerte. Währenddessen wurde die Qualifikation für die WM 2018 ebenso verspielt wie der Aufstieg in der Weltliga. "Nach dem Sommer waren schon ein paar Zweifel im Vorfeld da" , räumt Außenangreifer Ruben Schott ein. Volleyball-Legende Giani ließ jedoch keine Unruhe aufkommen. Stets wies der Mann aus Sabaudia, zwischen Rom und Neapel an der Küste gelegen, darauf hin, dass sein Umbruch Zeit brauche. "Du musst versuchen, dich immer bis an die Leistungsgrenze zu bringen. Nur so entwickelst du dich weiter" , wiederholte Giani mantraartig.

Bislang ist die Rechnung des früheren Weltklassespielers Giani in Polen aufgegangen. Der 47-Jährige setzt auf eine gesunde Mischung aus Jung und Alt und bewies mit zwei EM -Debütanten in der Startformation ein gutes Gespür für das Potenzial seiner Talente. In kritischen Situationen setzte der Italiener mit Auswechslungen die richtigen Impulse. Seine Handschrift ist auf dem Feld mittlerweile deutlich zu spüren.

Italienische Schule

"Die Spieler haben mein System nun verinnerlicht und spielen einfach" , hatte Giani bereits nach dem zweiten von insgesamt drei Siegen in der Vorrunde gesagt. Giani fordert vor allem Druck beim Aufschlag und im Angriff - die italienische Schule - anders als Vorgänger Vital Heynen, der auf den perfekten Ball setzt. Diagonalangreifer Simon Hirsch formuliert den Unterschied so: "Der Trainer ist locker, da kannst du auch mal einen Fehler machen."

Die Mannschaft zahlte das Vertrauen mit dem ersten Einzug in ein EM -Halbfinale seit 24 Jahren zurück - auch dank des überragenden Diagonalangreifers Grozer. Giani war es gelungen, die Routiniers um Grozer und Zuspieler Kampa davon zu überzeugen, seinem Projekt eine Chance zu geben.

Mit seiner Mischung aus jungen Bundesliga-Spielern ohne große internationale Erfahrung und erfahrenen Kräften formte der Trainer eine schlagkräftige Truppe, die vor Selbstbewusstsein strotzt. Einer dieser jungen Wilden ist Außenangreifer Schott. Der 23-Jährige wittert die ganz große Chance: "Wir haben jetzt richtig Bock auf eine Medaille."

Stand: 01.09.2017, 17:05