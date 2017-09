Finale gegen Russland - Vorfreude bei Giani

Ein Eintrag in die Geschichtsbücher ist Bundestrainer Andrea Giani nach dem gewonnenen EM-Halbfinale der deutschen Volleyballer gegen Serbien jetzt schon sicher. Nie zuvor hatte eine deutsche Männer-Mannschaft bei einer EM-Endrunde eine Medaille gewonnen, unter Giani stürmte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Krakau mit fünf Siegen direkt ins Finale - und kann am Sonntagabend (ab 20.20 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) gegen Russland sogar Gold gewinnen.

Medaillensammler Giani

Es ist die bislang größte Herausforderung für das junge deutsche Team, das Giani in den letzten Monaten mit Blick auf diese Europameisterschaft geformt hat. Denn die Russen spielen eine überragende Endrunde und haben noch keinen einzigen Satz abgegeben. "Russland ist ein großartiges Team. Sie haben auch junge Spieler, die aber auch sehr stark sind. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir unsere Qualität weiter steigern", sagte Giani.

Wie man bei einer Endrunde eine Medaille gewinnen kann, weiß kaum jemand besser als Giani, der nicht nur als Aktiver überaus erfolgreich war. Als Trainer hatte er 2015 Außenseiter Slowenien zu EM-Silber geführt, mit Deutschland ist nun der ganz große Wurf möglich. "Ich habe die ganze Zeit an mein Team geglaubt. Der Trainer ist wichtig, er ist der erste, der an seine Mannschaft glauben muss. Nur so gewinnen wir die schwierigen Spiele: Wenn wir an uns glauben", sagt Giani.

Die Mischung stimmt

Dabei waren die ersten Monate unter dem Italiener schwierig, das Team verpasste die Qualifikation für die WM 2018 und auch der avisierte Aufstieg in die höherklassige Gruppe 2 der Weltliga ging daneben. Doch Giani ließ sich nicht beirren. Schon früh entwickelte er eine Idee, wie er aus der deutschen Mannschaft ein Gewinnerteam formen kann. Giani überzeugte Diagonalangreifer Georg Grozer, Zuspieler Lukas Kampa, Außenangreifer Christian Fromm sowie die Mittelblocker Marcus Böhme und Michael Andrei, seinem Projekt eine Chance zu geben.

Die Bedingung: Auszeiten für die gestandenen Spieler wie unter Vorgänger Vital Heynen würde es nicht geben. Nur wer die komplette Vorbereitung absolviert, darf auch zur EM. Diese Konsequenz machte sich bezahlt. Vor allem, weil Giani ansonsten auf Talente aus der Bundesliga setzte. Youngster Tobias Krick beispielsweise, gerade 18 Jahre alt, rückte in die Startformation und machte seine Sache bislang hervorragend.

Neue Taktik, andere Mentalität

Auch auf der Libero-Position entschied sich Giani für einen EM-Debütanten: Julian Zenger - wie Krick bei den United Volleys RheinMain unter Vertrag. Beide zahlten das Vertrauen des Trainers mit teils überragenden Leistungen zurück. Gerade im Halbfinal-Krimi gegen Serbien (3:2) bewiesen die beiden Nervenstärke. Doch ohne die Routiniers, die gerade in schwierigen Situationen das Team zusammenhielten, wäre die DVV-Auswahl kaum bis ins Endspiel gekommen.

Video starten, abbrechen mit Escape Deutsche Volleyballer ziehen ins EM-Finale ein | Sportschau | 02.09.2017 | 00:31 Min. | Verfügbar bis 09.09.2017 | Das Erste

Erfolg hatte Giani aber nicht nur bei der Kaderzusammenstellung, sondern auch bei der taktischen Ausrichtung des Teams, das unter Heynen noch einen abwartenderen Stil gepflegt hatte. Giani verordnete eine mutigere Marschroute - und scheint damit die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Wir haben unsere Identität gefunden", sagte Giani deshalb.

Optimismus bei Giani

Gegen Russland müssen seine Spieler genau das erneut unter Beweis stellen. Im Halbfinale gegen Serbien, als die DVV-Auswahl nach zwei verlorenen Sätzen zu Beginn schon wie der sichere Verlierer aussah, kam die Mannschaft in beeindruckender Art und Weise zurück und drehte das Spiel noch. Im Endspiel würde der Bundestrainer auf diesen Nervenkitzel gerne verzichten. "Es ist ein Spiel, es ist ein Finale. Ich habe ein gutes Gefühl", sagte Giani.

red/sid/dpa | Stand: 03.09.2017, 11:15