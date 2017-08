Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani gewann am Montag (28.08.17) auch das abschließende Vorrundenspiel in Stettin gegen die Slowakei mit 3:0 (25:18, 26:24, 25:23) und zog als Erster der Gruppe B direkt in die Runde der letzten Acht ein. Die Slowaken sind dagegen punktlos ausgeschieden.

"Wir haben heute mit einer anderen ersten Sechs gespielt, daher bin ich sehr zufrieden. Wir wollen unser Level immer weiter verbessern und das war heute wieder ein wichtiger Schritt" , sagte Giani.

Im Viertelfinale am Donnerstag trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Kattowitz entweder auf den Zweiten der Gruppe D oder den Drittplatzierten der Gruppe B.

Pause für Krick

Giani hatte seine Startformation gegenüber den ersten beiden Partien auf zwei Positionen verändert. Für Star-Angreifer Georg Grozer rückte EM -Debütant Simon Hirsch in die erste Sechs, Routinier Marcus Böhme begann anstelle des bislang herausragenden Youngsters Tobias Krick. Trotzdem hatte die DVV -Auswahl mit dem Weltranglisten-27. zunächst keine Probleme und brachte den ersten Satz locker nach Hause.

Im zweiten Durchgang wackelten Lukas Kampa und Co. ein wenig, behielten aber die Nerven und holten sich das vorentscheidende 2:0. Auch im dritten Durchgang machte es der Favorit aufgrund kleinerer Ungenauigkeiten unnötig spannend, behielt aber am Ende die Oberhand.