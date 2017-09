Der 33 Jahre alte Taktiker stellte im Achtelfinale unter Beweis, dass er der richtige Mann ist, um die Volleyballerinnen zu den Olympischen Spielen in Tokio zu führen. Koslowski setzte den Videobeweis gekonnt ein, um den Gegner in den richtigen Momenten zu zermürben und seiner Mannschaft einen Schub zu verleihen. Der sonst eher ruhige und analytische Koslowski wurde nach dem ersten Satz sogar richtig laut. "Ich war schon ein bisschen sauer, muss ich zugeben, weil wir uns zwischenzeitlich nicht an unseren Matchplan gehalten haben" , sagte der Bundestrainer.

"Mit der ganzen Horde reingestürmt"

Die Emotionen zeigten Wirkung. "Wir haben uns dann gegenseitig angestachelt, die Bulgarinnen haben die Tür aufgemacht, und wir sind mit der ganzen Horde reingestürmt" , sagte Koslowski, der nach dem Spiel vollkommen ausgepowert minutenlang am Boden lag.

In der Vorrunde hatten seine Schützlinge gegen Polen (2:3), Ungarn (3:1) und Aserbaidschan (1:3) ihr Können immer nur aufblitzen lassen. Erst gegen die sehr athletischen und körperlich starken Bulgarinnen platzte endlich der Knoten.

Lippmann die Entdeckung der EM

Auch dank EM-Debütantin Louisa Lippmann gehört Koslowskis Auswahl zu den besten Acht in Europa. Die Diagonalangreiferin ist die Entdeckung der EM. Unbeschwert, beherzt und mit sehr viel Talent füllt die 23-Jährige die Lücke, die der Rücktritt der langjährigen Spielführerin Margareta Kozuch gerissen hat. Lippmann war in allen Spielen beste Punktelieferantin ihres Teams. Mit 87 Zählern liegt sie in der Topscorer-Liste auf Platz zwei hinter der Polin Malwina Smarzek (103) - die ist mit ihrem Team allerdings bereits ausgeschieden.

Routiniers geben Sicherheit

Koslowski vertraut in Baku auf ein junges Team um die Routiniers Maren Fromm (Außenangriff), Lenka Dürr (Libera) und Denise Hanke (Zuspiel). Das Trio sorgt für die nötige Ruhe und Sicherheit, wenn die Situation brenzlig wird. Gegen Bulgarien konnte sich die Mannschaft auf die sichere Annahme von Dürr zu einhundert Prozent verlassen, Hanke sorgte mit ihrer unkonventionellen Spielweise immer wieder für Verunsicherung beim Gegner.

Nun scheint alles möglich

Nach dem nervenaufreibenden Krimi im Achtelfinale scheint nun alles möglich. Das glaubt auch Lippmann: "Gegen Aserbaidschan müssen wir an unser Maximum gehen. Wir haben gezeigt, dass wir gegen so eine physisch starke Mannschaft bestehen können. Wenn wir das wieder schaffen, habe ich ein gutes Gefühl."

sid/dpa | Stand: 28.09.2017, 11:46