Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski musste sich am Montag (25.09.2017) in Baku Co-Gastgeber Aserbaidschan mit 1:3 (25:19, 19:25, 18:25, 18:25) geschlagen geben. Die deutschen Volleyballerinnen verpassten damit den direkten Einzug ins Viertelfinale, hatten aber schon zuvor die Qualifikation für das Achtelfinale geschafft.

Probleme bei der Anreise

Koslowski vertraute diesmal zu Beginn Spielführerin Maren Fromm sowie Jennifer Geerties (Außenangriff), Denise Hanke (Zuspiel), Louisa Lippmann (Diagonalangriff), Marie Schölzel (Mittelblock) und Libera Lenka Dürr. Einen Stotterstart wie noch beim wechselhaften 3:1 gegen Ungarn leisteten sich die Deutschen diesmal nicht. Und das, obwohl die kurze Anreise in die National Gymnastics Arena nicht ohne Hindernisse ablief. Erst musste der deutsche Bus auf den vornewegfahrenden aserbaidschanischen Tross warten, anschließend zog sich die Kontrolle beim Einlass wegen eines technischen Defekts hin.

Hohe Intensität

Von all dem war zunächst nichts zu spüren. Fromm & Co. spielten hochkonzentriert und setzten den Weltranglisten-24. mit mutigen Aufschlägen unter Druck. Der Lohn war ein verdientes 16:11. Während die beiden Spitzen-Außenangreiferinnen Natalia Mammadowa und Polima Rahimowa erst blass blieben, spielte Lippmann wieder stark auf und führte die Deutschen zum Gewinn des ersten Durchgangs. Koslowskis Mannschaft agierte weiter mit hoher Intensität. Doch allmählich spielte sie nicht mehr so mutig in der Offensive und Aserbaidschan entfachte mehr Druck.

Magere Ausbeute im Angriff

Nach dem 13:17 versuchte der Bundestrainer mit Spielerwechseln für mehr Variabilität im Angriff zu sorgen, doch diese Maßnahme half auch nicht. Die Ausbeute im Angriff blieb das Manko beim EM-Fünften, der auch in der Annahme Probleme bekam. Die Gelegenheiten im dritten Durchgang, um zu verkürzen, konnten die Deutschen nicht nutzen. Folgerichtig holte sich der körperlich starke Kontrahent auch diesen Satz. Fromm & Co. fanden wieder zu etwas mehr Sicherheit im Aufschlag, hatten jedoch gegen den stabilen Block Aserbaidschans weiter Mühe. Trotz eines couragierten Auftritts unterlag das DVV -Team.

Für Deutschland geht es nun im K.o. -Spiel am Mittwoch (27.09.2017) gegen Bulgarien um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Dort wäre dann am Freitag (29.09.2017) erneut Aserbaidschan der Gegner. Das vor der Endrunde ausgegebene Minimalziel für die Auswahl des DVV ist das Viertelfinale.

dpa/sid | Stand: 25.09.2017, 18:47