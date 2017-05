Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Andrea Giani gewann in Lyon gegen Island in nur 63 Minuten 3:0 (25:12, 25:12, 25:14) und hat damit weiterhin beste Chancen auf die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Bulgarien und Italien (10. bis 30. September 2018).

Nach den klaren 3:0-Erfolgen gegen die Ukraine und Aserbaidschan überzeugte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) auch gegen Island.

Grozer spielt zwei Sätze durch

Der 47 Jahre alte Giani ließ seine Routiniers um Georg Grozer vor 600 Zuschauern im Palais des Sports de Gerland zwei Sätze lang durchspielen, bevor er erneut komplett durchwechselte und auf der Diagonalposition auch wieder auf den lange an der Schulter verletzten Jochen Schöps setzte.

Am Samstag trifft Deutschland in Pool A auf die Türkei (20.30), am Sonntag geht es im wohl entscheidenden Spiel um den Gruppensieg gegen Gastgeber Frankreich. Einzig der Sieger der Sechser-Gruppe qualifiziert sich direkt für die WM. Die Gruppenzweiten der insgesamt sechs Sechser-Gruppen spielen vom 11. bis 16. Juli den letzten europäischen Startplatz aus.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 26.5., 22.50 Uhr

sid/dpa/red | Stand: 26.05.2017, 16:43