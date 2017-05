Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) setzte sich im Palais des Sports de Gerland mit 3:0 (29:27, 25:18, 25:18) gegen Aserbaidschan durch. Dabei leistete sich der WM -Dritte von 2014 im ersten Durchgang allein sieben Aufschlagfehler und musste sogar zwei Satzbälle abwehren, bevor er diesen erst in der Verlängerung für sich entschied.

Wie bereits am Mittwoch beim souveränen Dreisatzerfolg über die Ukraine hatte der neue Bundestrainer Andrea Giani in der Startformation auf seine Routiniers gesetzt. Zu Beginn des zweiten Abschnitts wechselte der Italiener aber einmal fast komplett durch und ließ die Jüngeren ans Netz. Darunter war auch der erst 18 Jahre alte Mittelblocker Tobias Krick (Frankfurt), der einen Tag zuvor mit einem Kurzeinsatz sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gegeben hatte.

Als nächster Gegner wartet am Freitag Island auf die Deutschen. Nur der Sieger des bis Sonntag dauernden Sechser-Turniers qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde 2018 in Italien und Bulgarien.

sid/dpa/red | Stand: 25.05.2017, 16:37