sportschau.de: Herr Dünnes, Sie stehen vor ihren letzten Playoffs in der Volleyball-Bundesliga. Wie geht es Ihnen damit?

Christian Dünnes: Da spielt schon ein bisschen Wehmut mit. Am liebsten würde ich noch bis zur Rente mit 67 Jahren Volleyball spielen, aber so lange wollen mich die United Volleys dann wohl doch nicht haben.

sportschau.de: Sie haben Ihren Klub mal "das interessanteste Projekt im deutschen Volleyball seit 15 Jahren" genannt. Warum jetzt der Wechsel zum Verband?

Dünnes: Als Volleyballer muss man sich schon frühzeitig während der Karriere Gedanken machen, wie es danach weitergeht. Die Arbeit als Sportdirektor ist eine sehr interessante Aufgabe. Ich bin sehr froh, dass ich weiterhin in meinem Sport arbeiten kann und bin sehr zufrieden mit dieser Lösung.

sportschau.de: Was haben wir denn vom Sportdirektor Dünnes zu erwarten?

Dünnes: Ich spiele seit mehr als 20 Jahren Volleyball und habe den Weg genommen, den der Verband sich wünscht. Meine Karriere habe ich bei einem kleinen Verein begonnen, war dann auf dem Internat in Frankfurt und am Bundesstützpunkt in Berlin. Ich habe in den Jugend-Nationalmannschaften gespielt, in der Bundesliga, im Ausland in Italien und dann in der A-Nationalmannschaft. Also bringe ich Wissen von der Spielerseite ein. Das ist wichtig für den Verband. In der Vergangenheit waren dort nicht viele ehemalige Aktive. Das heißt nicht, dass die anderen es schlecht gemacht haben, aber Spieler haben eine andere Sichtweise. Die werde ich einbringen. Mein Herz hängt einfach am Volleyball, und ich will daran mitwirken, den Sport weiter zu professionalisieren und aufzustellen.

sportschau.de: Sie arbeiten schon jetzt eifrig mit. Wie läuft diese Eingewöhnungszeit?

Dünnes: Ich arbeite schon an einigen Projekten. So war ich zum Beispiel an der Verpflichtung des neuen Männer-Bundestrainers Andrea Giani beteiligt. Zurzeit laufen Gespräche mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, in denen es um die Änderungen in der Sportförderung geht. Es gibt also Themen, die drängen. Die Eingewöhnungszeit erleichtert mir natürlich meinen Einstieg im Mai. Mein Schwerpunkt liegt aber noch ganz klar auf den United Volleys.

sportschau.de: Sie haben in Deutschland bei allen großen Klubs gespielt, sind aber nie deutscher Meister geworden. Bleibt das negativ hängen?

Christian Dünnes (r.) mit Hachings Trainer Mihai Paduretu und dem Pokal 2013

Dünnes: Ich bin da mit mir vollkommen im Reinen. Es ist halt teilweise auch unglücklich gelaufen. So bin ich 2012 mit Haching und 2015 mit Berlin jeweils erst im fünften und entscheidenden Spiel gescheitert. Doch es überwiegen die schönen Momente in meiner Karriere, an die ich gerne zurück denke. So bin ich zweimal Pokalsieger geworden, und das waren hochdramatische Endspiele. Es war vielleicht keine perfekte Karriere, weil der Meistertitel fehlt. Aber wenn das der einzige Makel ist, kann ich da sehr gut mit leben.

sportschau.de: Wahrscheinlich wird es auch in dieser Saison nicht klappen. Oder sehen Sie das anders?

Dünnes: Nein, das wird wohl nicht klappen. Friedrichshafen und Berlin sind noch zu weit von uns entfernt. Natürlich kann in den Playoffs alles passieren. Aber man muss davon ausgehen, dass der Meister wieder aus Friedrichshafen oder Berlin kommt. Aber das war auch nicht mein Anspruch, als ich 2015 nach Frankfurt gewechselt bin. Die United Volleys sind für den Volleyballsport ein sehr sinnvolles Projekt. Es geht darum, junge Talente zu fördern und an die Nationalmannschaft heranzuführen. Wir liegen über den Erwartungen, waren zweimal Dritter, womit man vor allem im ersten Jahr nicht rechnen konnte. In diesem Jahr sind wir noch im Europapokal dabei. Das Projekt läuft sehr gut, deshalb kann ich sagen: Aufgabe erfüllt. Es ist auch eine Art Brücke zu meinem neuen Job als Sportdirektor, bei dem es ja auch um die Entwicklung von Talenten geht.

sportschau.de: Seit 1998 kommt der Meister aus Friedrichshafen oder Berlin. Es gibt Menschen, die finden das langweilig. Was sagen Sie denen?

Dünnes: Die haben teilweise recht. Als Haching noch dabei war, war die Entscheidung um die Meisterschaft spannender. Doch auch Frankfurt könnte in Zukunft da hinkommen. Es tut sich viel in der Liga. Auch Bühl und Lüneburg sind auf einem guten Weg. Es reicht aber noch nicht, um die beiden großen Klubs in Gefahr zu bringen.

sportschau.de: Die Liga hat sich ja Professionalität auf die Fahnen geschrieben. Ist das ein Weg zu mehr Ausgeglichenheit? Oder anders gefragt: Müssen mehr Klubs dem Vorbild der United Volleys folgen, mutiger sein und in einer großen Halle spielen?

Christian Dünnes (hinten) in Aktion

Dünnes: Es gibt einen Masterplan, der unter anderem die Anforderungen an die Hallen regelt. Der wurde auch von allem mitgetragen, und dennoch ist das für die Klubs ein steiniger Weg. In Frankfurt läuft das alles auch nicht ohne Probleme. Der Klub wird noch nicht so gut angenommen, obwohl die Region Rhein-Main dafür eigentlich sehr gut geeignet ist. Es ist sehr schwierig, eine Randsportart zu etablieren. Die Konkurrenz durch andere Sportarten ist groß. Und wer eine große Halle hat, der hat auch hohe Kosten.

sportschau.de: Wer wird deutscher Meister? Friedrichshafen oder Berlin?

Dünnes: Aktuell tippe ich auf Friedrichshafen. Sie hätten als Hauptrundensieger das entscheidende fünfte Spiel zu Hause. Berlin hatte in dieser Saison so seine Schwierigkeiten mit Friedrichshafen und hat beide Spiele verloren. Aber es ist ein Duell auf Augenhöhe und es wird eine enge Serie.

Das Gespräch führte Frank van der Velden

Stand: 17.03.2017, 08:30