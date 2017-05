Seine Vita ist einfach nur beeindruckend. Andrea Giani hat in seiner Volleyball-Karriere als Spieler fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Der Italiener ist Meister, Pokalsieger, Europapokalsieger, Klubweltmeister, Welt- und Europameister, Champions-League-Sieger, hat die Weltliga gewonnen und gleich drei Olympische Medaillen eingeheimst.

Mit 474 Länderspielen ist er Italiens Rekordhalter. Er war einer der wenigen universellen Spieler seiner Zeit, wie es sie heute nicht mehr gibt. Der sprunggewaltige 1,96-Meter-Mann aus Neapel konnte im Mittelblock, auf der Diagonalen und als Annahmespieler agieren. So jemanden nennt man dann wohl eine Volleyball-Legende.

Wunsch-Kandidat mit Aura

Dass jemand wie Giani nach seiner aktiven Karriere die Trainerlaufbahn einschlägt, ist wohl Bestimmung, und seit Mai trainiert diese Legende die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft. Dem Verband ist damit ein echter Coup gelungen. Präsident Thomas Krone spricht von einem "Top-Mann" und seinem "Wunsch-Kandidaten" , den eine "Aura" umgebe. Giani gilt als junger und aufstrebender Trainer. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge des Belgiers Vital Heynen an. Er hat einen Zweijahresvertrag mit Option für zwei weitere Jahre unterschrieben.

"Der Moment war perfekt, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich brauchte eine neue Herausforderung" , sagt Giani. Zuvor war er Sloweniens Nationaltrainer. Er gewann 2015 mit dem Land die Europaliga und holte überraschend Silber bei der EM.

Über Frankreich zur WM

Gianis erste Aufgabe ist es, die Teilnahme an der WM 2018 perfekt zu machen. Bei einem Qualifikations-Turnier in Lyon treffen die deutschen Volleyballer am Mittwoch (24.05.17) auf die Ukraine. Weitere Gegner sind Gastgeber Frankreich, die Türkei, Aserbaidschan und Island. Der Sieger des Turniers hat das WM-Ticket sicher. Im Sommer spielt das Team dann zunächst in der World League III, danach geht es zur EM nach Polen. Fernziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

Druck stimuliert

"Wir wollen zur WM, den Titel in der World League III und in das EM-Halbfinale" , sagt der Italiener. Er ist einer, der die Messlatte gerne ein wenig höher legt. "Das ist ein guter Druck. Wir haben viel Potenzial. Und wenn du gut vorbereitet bist, brauchst du keine Angst zu haben" , sagt er. Er weiß, dass er damit die ohnehin hohen Erwartungen noch steigert. Er scheint das zu brauchen. "Das stimuliert mich" , erklärt er.

Personell kann er aus dem Vollen schöpfen. In Frankreich ist sogar Ausnahmespieler Georg Grozer mit dabei. "Andrea Giani hat mich gefragt, ob ich bei der WM-Qualifikation helfen kann" , sagt der "Hammer-Schorsch", der eigentlich eine Pause im Nationalteam einlegen wollte. Jochen Schöps kehrt nach einer langwierigen Schulterverletzung zurück.

"Er erwartet 110 Prozent"

Bei einem Lehrgang in Kienbaum trainierte das Team zuletzt erstmals unter dem neuen Coach. Giani war zufrieden. Einstellung, Disziplin und Motivation seien sehr gut, erklärt er. Er selbst beschreibt sich als detailverliebten Trainer, als einen, der viel redet und viel fordert. Wichtig sind ihm zudem "Kommunikation und gegenseitige Wertschätzung" . Georg Grozer nennt seinen neuen Coach "hart aber auch hilfsbereit. Er erwartet 110 Prozent von uns, außerhalb des Feldes ist er locker."

"Gefühlt besser als wir aller zusammen"

Voller Ehrfurcht schaut das Team zum neuen Trainer. Jeder Spieler ist begierig etwas zu lernen von diesem Ausnahme-Volleyballer. Und Giani geht in den Übungseinheiten mit vollem Einsatz voran und schmettert die Bälle hart wie eh und je über das Netz. "Man merkt, dass Andrea sehr lange ein Top-Spieler war und diese Zeit noch nicht allzu lange zurück liegt" , sagt der neue Kapitän Lukas Kampa. Denys Kaliberda bringt es auf den Punkt: "Er ist gefühlt besser als wir alle zusammen." Aber so ist das wohl mit Legenden.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 24.5., 22.50 Uhr

Stand: 24.05.2017, 08:30