Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Freitag (7.7.17) in Ruse in Bulgarien dem Weltranglisten-Zehnten aus Südkorea mit 1:3 (25:19, 23:25, 18:25, 23:25). Auf das junge deutsche Team warten nun noch Begegnungen am Samstag gegen Kasachstan und am Sonntag gegen Gastgeber Bulgarien. Brasilien ist Titelverteidiger des Turniers.

Nach der Station in Bulgarien reisen die Deutschen weiter nach Almaty in Kasachstan, wo vom 14. bis 16. Juli der Gastgeber sowie Kroatien und Kolumbien warten. Der Vorrundenabschluss steht im kanadischen Vancouver an, wo es vom 21. bis 23. Juli gegen Kanada, Tschechien und Peru geht.

Es geht um den Aufstieg

Sollten sich die Schmetterlinge als eine der besten drei Mannschaften der Vorrunde für das Finale qualifizieren, ginge es am 29./30. Juli in Ostrau/Tschechien um den Aufstieg in die Gruppe 1. Koslowski nutzt den Grand Prix als Testlauf für die Europameisterschaft Ende September.

sid | Stand: 07.07.2017, 18:25