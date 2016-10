Der nächste Grozer mischt deutsches Volleyball auf

Der Name Grozer steht für etwas im Volleyball. Georg Grozer junior gilt als einer der besten Spieler der Welt. Seine Aufschläge sind spektakulär, und seine Schmetterbälle sind wegen seiner ungemeinen Schlaghärte bei den Gegnern gefürchtet. Der 31-Jährige gewann mit dem russischen Klub Lokomotiv Belgorod 2014 die Champions League und die Klubweltmeisterschaft, ein Jahr später führte er die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Polen zur Bronzemedaille. Zurzeit schmettert er in Südkorea bei den Daejeon Bluefangs.

"Eines der größten deutschen Talente"

Wenn jetzt wieder ein Grozer in der Bundesliga spielt, dann lässt das aufhorchen. Tim Grozer ist 18 Jahre alt und Georgs jüngerer Bruder. In der neuen Saison, die am Samstag ( 22.10.16) beginnt, läuft er für den TV Rottenburg auf. Er hat einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben und wechselt vom belgischen Klub Noliko Maaseik. "Mit Tim haben wir eines der größten deutschen Volleyballtalente zu uns geholt. Wir wollen ihn an die 1. Liga heranführen und ihn weiterentwickeln" , sagt Rottenburgs Manager Philipp Vollmer.

Vollmer spricht vom "Grozer-Gen" , das Tim in sich trägt. Denn der hat nicht nur einen sehr bekannten Bruder, sondern auch einen berühmten Vater. Auch Georg Grozer senior galt auf dem Volleyball-Feld als eine Naturgewalt und sorgte für bange Blicke beim Gegner. Nicht umsonst trug er zu seiner aktiven Zeit den Namen "Hammer-Schorsch".

Georg Grozer senior

Er machte 96 Länderspiele für sein Heimatland Ungarn und 19 für Deutschland. Mit dem Moerser SC , den er später auch trainierte, wurde er deutscher Meister und holte 1990 mit den Niederrheinern auch den CEV -Cup. Damit war Moers die erste deutsche Mannschaft, die einen Europapokal gewinnen konnte.

Fast die gesamte Familie spielt Volleyball

Dora Grozer

Das Talent, so will man meinen, vererbt sich bei den Grozers. Tims Großmutter ist Judith Gerhardt. Sie war die erfolgreichste Volleyballerin in Ungarn und hat mehr als 300 Länderspiele gemacht. Auch seine Mutter Timea war Nationalspielerin. Schwester Dora spielt in der Bundesliga beim 1. VC Wiesbaden. Volleyball zu spielen ist allerdings keine Pflicht bei den Grozers: Bruder Tom hat sich für Basketball entschieden.

"Die Erfahrungen meines Vaters und meines großen Bruders sehe ich als Unterstützung" , sagt Tim Grozer: "Natürlich wird man oft verglichen, dennoch gibt es keinen Wettbewerb innerhalb unserer Familie. Ich beschäftige mich ausschließlich mit meiner eigenen Entwicklung."

"Wird eine Bereicherung sein"

Für die ist Rottenburgs Trainer Hans Peter Müller-Angstenberger verantwortlich, der den fast zwei Meter großen Mann im Außenangriff und auf Diagonal einsetzen kann. "Er wird eine Bereicherung für die Mannschaft sein" , sagt der Coach über seinen Schützling. Der ist hochmotiviert. "Ich freue mich auf meine erste Saison in der Volleyball Bundesliga und es ist eine Ehre für mich, meine ersten großen Schritte mit dem TV Rottenburg zu gehen" , sagt Grozer, der Angebote aus Belgien und den Niederlanden ausgeschlagen hat.

"Ich wollte zurück nach Deutschland" , sagt er. Bei seinem neuen Klub ist er schon so richtig angekommen. "Die Chemie zwischen mir und der Mannschaft hat sofort gestimmt" , berichtet der Mann mit der Nummer 18.

Lehre zum Bankkaufmann

Georg Grozer junior

Der TV Rottenburg hat den Transfer-Coup eingefädelt und Grozer einen Ausbildungsplatz zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Tübingen vermittelt. Damit Zeit genug für das Training bleibt, darf er die sogar in Teilzeit machen. So kann er Ausbildung und Sport unter einen Hut bringen. Der Klub kann sich derweil sicher sein, dass Grozer seinen Dreijahresvertrag auch erfüllt.

Dass er dann noch länger in Rottenburg bleibt, ist fraglich. Sollte er sich so stark entwicklen wie sein Bruder, dann wohl eher nicht. Georg junior begann seine Kariere beim Moerser SC und wechselte dann zum Branchenprimus VfB Friedrichshafen. Dann wurde ihm die Bundesliga zu klein und er feierte im Ausland seine größten Erfolge. Tim Grozer wird eine ähnlich steile Karriere vorhergesagt. "Tim wird der Beste von uns werden" , hat sein großer Bruder Georg mal über ihn gesagt.

