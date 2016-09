EM-Qualifikation - Volleyballer starten mit Sieg gegen Spanien

Die Mannschaft des Ende September scheidenden Bundestrainers Vital Heynen setzte sich in Montenegros Hauptstadt Podgorica gegen Spanien mit 3:0 (25:23, 25:23, 25:16) durch und machte damit den ersten Schritt zur Endrunden-Teilnahme 2017.

Vor nur 50 Zuschauern bewies die DVV-Auswahl in den ersten beiden Sätzen vor allem in den entscheidenden Momenten Nervenstärke und sicherte sich schließlich nach 1:21 Stunden den Sieg.

Zweite Partie gegen die Schweiz

Ebenfalls in Montenegro geht es am Samstag (16.30 Uhr) im zweiten Spiel gegen die Schweiz und am Tag darauf gegen den Gastgeber (19 Uhr). Danach reist die Mannschaft weiter nach Las Palmas/Spanien, wo vom 23. bis 25. September die gleichen Teams als Gegner warten.

Nur der Gesamtsieger beider Viererturniere qualifiziert sich direkt für die EM. Der Zweitplatzierte hat in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel gegen den Zweiten der Qualifikationsgruppe C (Belgien, Griechenland, Moldawien, Ukraine) eine weitere Chance.

sid/dpa | Stand: 16.09.2016, 18:48