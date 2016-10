Neue Saison der Volleyball-Bundesliga

Wenn Trainer Max Hauser über die Anfangszeit seines TSV Herrsching spricht, muss er mehrmals laut lachen. "Wir waren jung und ahnungslos, genau solche Leute brauchst du, die sagen: Mir doch egal, ich mache das jetzt!" Hauser ist mit 32 Jahren immer noch einer der jüngsten Trainer in der Volleyball-Bundesliga, seit drei Jahren ist Herrsching nun schon erstklassig. Es waren Jahre voller Spaß, Improvisation und ständiger Probleme.

Hauser sagt dazu: "Völlig irre! Aber ich fühle mich mittlerweile doch gealtert." Dass er dabei nach wie vor jugendlichen Esprit versprüht mit seinen wild nach oben stehenden Haaren und der offenen Art zu reden, ist nur eine Beobachtung. Seine Worte wirken wie Understatement. Eigentlich ist das gar nicht üblich für den kleinen Klub vom Ammersee: Hier sind sie auf den ersten Eindruck alles außer bescheiden.

"Hier herrscht kein Mief!"

Herrsching nennt sich selbst den "Geilsten Club der Welt" (GCDW), ist bereits zu Auswärtsspielen mit dem Auto getrampt und spielt in schrillfarbenen Wiesn’-Trikots. "Die verkaufen wir mittlerweile in die ganze Welt“ , erzählt Hauser. Gleich im ersten Bundesliga-Jahr hat er sich mit Rekordmeister VfB Friedrichshafen und Trainerlegende Stelian Moculescu angelegt. Dessen Kritik vom "Turnhallenmief" kleinerer Vereine beantwortete Herrsching mit einem Duftbaum, den sie den Schwaben beim Heimspiel am Ammersee unter die Nase hielten. Der Stadionsprecher sprang am Spielfeldrand auf und ab und schrie: "Hier herrscht kein Mief!" 1000 Fans in der ausverkauften Schulsport-Turnhalle johlten.

Es ist der Aufstand des Kleinen gegen die Großen. Fast schon könnte man von einer Revolution reden, die Herrsching im Volleyball angefacht hat. Der Etat des Vereins zählt gerade mal ein Achtel von dem, was die Spitzenklubs zur Verfügung haben. "In den einen Vereinen ist das Geld, in den anderen die Begeisterung“ , kommentiert Hauser.

Marketing mit Spaßaktionen

Anfangs spielte Herrsching mit einer reinen Freizeitgruppe von semi-professionellen Akteuren, die kaum Geld mit dem Volleyball verdienten und nebenher arbeiteten oder studierten. Oft wussten die Spieler bis wenige Stunden vorher nicht, wann und wo sie trainieren sollten. " Wir hatten diese Mentalität alles Schlechte zu ignorieren“ , erklärt Hauser. "Am Ende haben wir immer eine Lösung gefunden.“

Faible für Lokalkolorit - die Spieler des TSV Herrsching

Und das provokative Marketing mit vielen Spaßaktionen begeistert heute nicht mehr nur die eigenen Zuschauer. Viele Vereine, auch die Großen, haben sich in diesem Bereich einiges abgeschaut. "Über unsere Videos, in denen wir vor dem Spiel die Gegner hochnehmen, wurde sich anfangs sehr aufgeregt. Inzwischen gibt es fast keine Mannschaft mehr, die diese Videos nicht macht“ , sagt Hauser. Er weiß: „Sport ist Unterhaltung. Wenn Leute abends zu uns kommen, muss das besser sein, als was gerade im Fernsehen läuft.“ Herrsching hat die Wahrnehmung von Volleyball so teilweise verändert.

Hinter dem Ulk steckt auch harte Arbeit

Dabei ist aber längst nicht alles Entertainment. Denn der sportliche Erfolg, der sich über die Jahre verfestigt hat, ist das Ergebnis harter Arbeit von engagierten, fachkundigen Leuten. Der Trainer arbeitet mit sozialpsychologischen Diagrammen, um seine Spieler zu Bestleistungen zu treiben und die Mannschaft im Gleichgewicht zu halten.

Manager Fritz Frömming schafft es jedes Jahr wieder, neue Sponsoren für einen höheren Etat an Land zu ziehen. Und Pressesprecher Andre Bugl spinnt immer wieder neue PR-Aktionen aus. Für alle drei ist das neben ihren Berufen ein zweiter Vollzeitjob. So ist der TSV Herrsching in fünf Jahren fünf Mal aufgestiegen - von der Bayernliga in die Bundesliga. Dort schaffte man den Klassenerhalt und qualifizierte sich zuletzt sogar für die Playoffs.

Die Halle in Herrsching wird zum Problem

Mittlerweile spielen mehrere Nationalspieler für den Verein. Sportler wie Ferdinand Tille, Patrick Steuerwald oder Neuzugang Tom Strohbach kommen dabei nach wie vor nicht wegen des großen Geldes, denn das gibt es in Herrsching weiterhin nicht, sondern aus Überzeugung und privaten Gründen. "Das Geld, das sie woanders mehr bekämen, wäre die Lebensqualität, die sie dafür aufgeben, nicht wert“ , erklärt Hauser. Der Standort nahe München ist in dieser Hinsicht ein Pluspunkt. In Bezug auf eine Halle aber ein großes Minus. Denn gemäß der Vorschriften des Volleyball-Verbandes brauchen die Herrschinger bis Ende 2016 einen Plan für den Umzug in eine moderne Arena (mit mindestens 2500 Plätzen und neun Meter Deckenhöhe).

"In München gibt es diesbezüglich rein gar nichts, was für uns zur Verfügung stände", so Hauser. Eigentlich will man sowieso in Herrsching bleiben. Aber die Lokalpolitik und bürokratische Hürden verhindern eine Lösung. Der Lizenzentzug droht. Was wäre das für eine Pointe? Der Verlust wäre für die Liga und ihre Fans mindestens genauso groß wie für die Region im Münchner Umland. "Uns ist immer noch irgendetwas eingefallen" , hofft Hauser. Er und sein Team sind noch nicht fertig. Die Revolution hat gerade erst begonnen.

