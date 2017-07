Am Donnerstag (20.07.17) braucht Deutschland gegen die Slowakei auf jeden Fall einen Sieg, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht schon zu verlieren. Am Freitag geht es gegen Estland. Dann folgt der Showdown mit den vom früheren Bundestrainer Vital Heynen betreuten Belgiern, bevor zum Abschluss am Sonntag Weißrussland wartet.

sid/red | Stand: 19.07.2017, 19:49