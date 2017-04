Grozer und Schöps führen DVV-Aufgebot an

Bundestrainer Andrea Giani erwartet insgesamt 18 Spieler zum Auftakt des Lehrgangs am 2. Mai in Kienbaum. Neben Grozer (Al Arabi/Katar), der 2016 aus privaten Gründen zurückgetreten war und nun sein Comeback gibt, ist auch Jochen Schöps vom polnischen Erstligisten Rzeszow nach langwieriger Schulterverletzung wieder dabei.

Neulinge sind Außenangreifer Moritz Karlitzek (TV Rottenburg) und Zuspieler Adam Kocian (SVG Lüneburg).

Termine des deutschen Teams

In der WM-Qualifikation vom 23. bis 28. Mai trifft die DVV-Auswahl in Lyon auf Frankreich, die Türkei, die Ukraine, Aserbaidschan und Island. Zuvor stehen nicht öffentliche Testspiele gegen Finnland (16./17. Mai) an.

Stand: 25.04.2017, 17:04