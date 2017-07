Deutsche Turnliga: Fabian Hambüchen greift wieder an

Mittagsmagazin | 27.07.2017 | 02:07 Min. | Verfügbar bis 27.07.2018 | Das Erste

Nach seiner Schulter-Operation will Fabian Hambüchen bald wieder in der Bundesliga antreten. An eine Fortsetzung seiner internationalen Karriere denkt der Olympiasieger am Reck nicht.