Verabschiedung von Hambüchen

Bereits vor zwölf Jahren hatte der für den TSV Unterhaching startende Dauser die besondere Atmosphäre bei einem Turnfest genossen, als er mit seinen Eltern noch im Wohnmobil aus seiner bayerischen Heimat in die Hauptstadt gereist war. "Bis dahin hatte ich ja keine Ahnung, was für ein Riesenevent so ein Turnfest ist: Einfach gigantisch", sagte Dauser.

Fabian Hambüchen, der Turnfest-Botschafter, der mit insgesamt 40 nationalen Titeln eine kaum zu knackende Bestmarke aufstellte, wird am Dienstag bei der Stadiongala im Olympiastadion verabschiedet. Inzwischen betreut der Reck-Olympiasieger seinen Freund Dauser auch in Marketingfragen. Vorjahresmeister und Olympia-Held Andreas Toba hatte sich schon bei der Eröffnung vor 70.000 Zuschauern am Brandenburger Tor wieder an das Pauschenpferd gewagt. Er wird nach drei Knie-Operationen in zwei Wochen in der Bundesliga sein Comeback feiern.

red/dpa | Stand: 05.06.2017, 16:00