Turn-WM - Seitz und Alt in den Top-Ten

Erstmals einstellig: Elisabeth Seitz war die Freude über ihren neunten Platz im Mehrkampf bei der Turn-WM in Montreal anzusehen. "Ich bin einfach nur glücklich", meinte die Stuttgarterin, nachdem sie am Freitagabend (06.10.2017) im Olympic Stadium von Montreal bei ihrer siebten WM-Teilnahme ihr bisher bestes Resultat im Vierkampf verbucht hatte.

Lob von der Bundestrainerin

Lange war der Mehrkampf-Start von Seitz wegen Rückenproblemen im Sommer nach ihrem Auftritt beim Turnfest in Berlin fraglich gewesen. "Ich bin jetzt ganz stolz auf mich", sagte die 23 Jahre alten Stufenbarren-Spezialistin. "Ich wusste schon, dass ich eine gute Mehrkämpferin sein kann." Den Beweis dafür lieferte sie jetzt: Der neunte Platz bedeutet eine Verbesserung um neun Plätze im Vergleich zur Qualifikation.

In Montreal turnte die Stuttgarterin einen fehlerfreien Wettkampf, obwohl sie an drei Geräten erst wieder in der unmittelbaren WM-Vorbereitung richtig einsteigen konnte. Dafür gab es dann ein Lob von der Bundesrainerin Ulla Koch. "Wer so stark ist, ist ein echtes Vorbild", sagte Koch. Seit 2005 in Melbourne hatte keine deutsche Turnerin mehr eine bessere Platzierung geschafft - damals war Daria Bijak Achte geworden.

Historisch gutes Ergebnis

Die eigentlich sogar noch etwas höher eingestufte Gesamt-Weltcupsiegerin Tabea Alt kam trotz zweier Fehler bei ihrem WM-Debüt noch auf Platz zehn. Damit war das beste Allround-Resultat in der Geschichte des Deutschen Turner-Bundes perfekt. "Zwei in den Top Ten - das hatten wir noch nie", sagte Cheftrainerin Ulla Koch.

Glänzen konnte Alt erneut mit der stärksten Übung am Schwebebalken, nachdem sie dort schon im Vorkampf die Beste gewesen war. Damit gilt sie nun als Anwärterin auf den Titel. Ob sie am Sonntag im Finale ihre schwierige Dreifach-Kombination zeigen wird, ließ sie offen. "Manchmal kommt es auch auf eine sichere, stabile Übung an", sagte Alt.

Da spielte es hinterher nur noch eine ungeordnete Rolle, dass ihr am Boden ein Missgeschick passiert war, als sie nach der zweiten Akrobatik-Bahn mit beiden Füßen außerhalb der Matte landete. "Das hat mich mindestens sechs Zehntel gekostet. Da alles auf den Spitzenplätzen so eng ist, war das ein bisschen schade. Aber ich freue mich trotzdem", sagte Alt. "Mein Ziel waren die Top Ten. Und ich habe mich gegenüber der Qualifikation um zwei Plätze verbessert. Eigentlich ist das bei einem WM-Debüt unglaublich."

Hurd schnappt sich den Titel

Den Sieg in einem spannenden Finale sicherte sich die gerade erst 16 Jahre alte Morgan Hurd. Sie schob sich erst am letzten Gerät mit 55,232 Punkten an Kanadierin Elsabeth Black vorbei und setzte die Siegesserie der Amerikanerinnen seit 2011 fort. Der von mehr als 10 000 Zuschauern im riesigen Stadion angefeuerten Black fehlte nur ein Zehntelpunkt, um erstmals die WM-Krone nach Kanada zu holen. Mitfavoritin Ragan Smith aus den USA hatte sich beim Einturnen am Sprung verletzt und musste ihre Final-Teilnahme absagen.

dpa | Stand: 07.10.2017, 11:00