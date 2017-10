Mit fünf Jahren hat Pauline Schäfer mit dem Turnen begonnen, 15 Jahre später holt sie den WM-Titel. Das Schwebebalken-Finale in Montreal meisterte die 20-Jährige mit Bravour und führte ihre Übung mit Perfektion aus.

Mit WM-Gold geht Schäfer in die Historie ein. Vor 30 Jahren holte Dörte Thümmler am Stufenbarren für die DDR den letzten deutschen Titel. Der letzte Erfolg auf dem Schwebebalken liegt noch weiter zurück. 1981 gewann Maxi Gnauck WM-Gold.

Mit dem "Schäfer-Salto" zum Erfolg

Mit ihren jungen 20 Jahren hat Pauline Schäfer schon einiges in ihrer Turnkarriere erreicht. 2014 kreiert sie mit dem "Schäfer-Salto" ein neues Element. Den Seitwärtssalto mit halber Drehung beherrscht nur sie. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Elisabeth Seitz, die bei der WM 2011 in Tokio ihren "Seitz" am Stufenbarren präsentiert hatte.

Auf dem einstigen Zittergerät können die Deutschen mit Weltmeisterin Schäfer nun wieder Erfolge feiern. Bereits 2015 balancierte sie sich in Glasgow auf das Podest. Überraschend holte die damals 18-Jährige auf dem zehn Zentimeter breiten Balken Bronze.

"Es gibt keine Steigerung mehr"

Der WM-Titel ist definitiv ein Karriere-Höhepunkt für Schäfer. Bundestrainerin Ulla Koch geht sogar noch weiter. " Es gibt keine Steigerung mehr. Eigentlich müsste ich morgen als Trainerin aufhören ."

Dabei war der Einzug ins Finale für Schäfer bereits ein Erfolgserlebnis. Mit Gold hat niemand gerechnet. Mit Perfektion überzeugte die 20-Jährige vor 10.000 Zuschauern im Olympic Stadium. In den vergangenen Jahren hatte die Riege von Trainerin Koch intensiv an den Schwächen gearbeitet. Mit Erfolg.

red/dpa | Stand: 09.10.2017, 12:06