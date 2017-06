Noch nie zuvor hatte eine deutsche Turnerin sechs Allround-Titel gewonnen. Mit ihrem insgesamt 17. nationalen Titel zog sie mit der Leipzigerin Charlotte Scholz gleich und liegt nun in der Meister-Rangliste auf Rang drei hinter den Berlinerinnen Karin Janz (20) und Ingrid Föst (18).

Weltcupsiegerin Alt verzichtete auf Start

Die EM -Dritte Seitz trat in der mit 6.000 Zuschauern ausverkauften Max-Schmeling-Halle erstmals seit ihrer Fuß-Operation nach Olympia wieder in einem Vierkampf an und setzte sich mit 54,00 Punkten vor der Chemnitzerin Pauline Schäfer (53,90) und Vereinskollegin Kim Bui (53,45) durch.

Weltcupsiegerin Tabea Alt (Ludwigsburg) verzichtete aufgrund von schulischen Verpflichtungen auf einen Start, Vorjahres-Meisterin Sophie Scheder (Chemnitz) ist nach einer Knie- Operation noch nicht wieder fit.

Cheftrainerin Ulla Koch lobte die stimmungsvolle Kulisse beim Turnfest. "Ich hatte Gänsehaut. Diese emotionale Kulisse ist für die Mädchen große Motivation, bis zu den Weltmeisterschaften in Montreal im Oktober intensiv weiter zu trainieren" , sagte Koch.

