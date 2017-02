Hambüchen turnt endlich am "Gold-Reck"

21.02.2017

Fabian Hambüchen hat allen Grund zur Freude - nach einem halben Jahr Wartezeit ist endlich sein "Gold-Reck" von den Olympischen Spielen in Rio in Wetzlar eingetroffen. In Zukunft dürfen sich auch die Jüngeren am olympischen Reck versuchen.