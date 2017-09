Die 34-Jährige aus Bayreuth gewann den Ironman 70.3 auf Lanzarote nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und einem Halb-Marathon.

Haug landete am Ende in 4:12:38 Stunden vor der Britin Lucy Charles (4:20:32) und Michaela Herlbauer aus Österreich (4:29:34). Die Vize-Weltmeisterin über die Kurzdistanz von 2012 hatte nach einer Verletzung im Frühjahr beschlossen, auf längeren Strecken an den Start zu gehen.

Rolli nachträglich disqulifiziert

Bei den Sommerspielen in Rio hatte sie im vergangenen Jahr Platz 36 belegt. Bei den Männern landete Markus Rolli auf Lanzarote zunächst auf Platz drei, wurde allerdings später wegen eines Verstoßes gegen die Wettbewerbsregeln auf der Laufstrecke disqualifiziert.

Stand: 02.09.2017, 16:52