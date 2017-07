Deutsches Triathlon-Team hofft auf WM-Medaille

Die Hansestadt Hamburg ist einmal mehr Schauplatz eines Kräftemessens der Triathlon-Elite: Bei der World-Triathlon-Serie der International Triathlon Union ( ITU ) messen sich die weltbesten Athleten über die Sprintdistanz. Hamburg ist dabei die fünfte von neun Stationen einer Serie, die im März in Abu Dhabi begann und Mitte September ihr großes Finale in Rotterdam findet.

Am Samstag (15.07.2017) gehen zunächst die Frauen auf die Strecke (14.10 Uhr), anschließend die Männer (16 Uhr). Start ist jeweils am Jungfernstieg, die Ziellinie befindet sich auf dem Rathausmarkt. Dazwischen liegen 750 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen.

Zwischen Auf-und-ab-Saison und Wundertüte

Für das deutsche Männer-Team gehen Justus Nieschlag (Lehrte) und Lasse Lührs (Potsdam) an den Start. "Justus durchlebt gerade eine Auf-und-ab-Saison", sagt Jan Sägert von der Deutschen Triathlon Union ( DTU ). "Er selbst sagt, dass das Rennen für ihn wie eine Wundertüte ist." Für Lührs gehe es unterdessen einzig und allein darum, Rennerfahrung zu sammeln. Der 21-Jährige studiert aktuell im spanischen Alicante, im vergangenen Jahr nahm er erstmals an dem Wettbewerb in Hamburg teil.

Bei den Frauen ist Laura Lindemann (Potsdam) einzige deutsche Einzel-Starterin und gleichzeitig das Aushängeschild des deutschen Teams. Die frischgebackene Europameisterin über die Sprintdistanz peilt in Hamburg - in einem stark besetzten Teilnehmerfeld - eine Top-10-Platzierung an. "Das traut sie sich zu", sagt Sägert über die 21-Jährige. "Sie will versuchen, ein perfektes Rennen abzuliefern."

Eine Medaille fest im Blick

Einen Tag später wird Lindemann höchstwahrscheinlich auch zu jenem vierköpfigen deutschen Aufgebot gehören, das bei der Mixed-Team-Staffel das nächste Erfolgserlebnis anstrebt. Das Prinzip: Zwei Frauen und zwei Männer pro Nation bilden ein Team, wobei die Teilnehmer in der Reihenfolge Frau-Mann-Frau-Mann auf die Strecke gehen. Die Distanz ist die sogenannte Supersprint-Distanz: 300 Meter Schwimmen, sieben Kilometer Radfahren, 1,6 Kilometer Laufen.

Die Nation, deren Schlussläufer als Erster die Ziellinie überquert, ist Weltmeister. Zu den Favoriten gehören Großbritannien, die USA und Australien. Aber auch das deutsche Team macht sich nach der Bronzemedaille im vergangenen Jahr - und erst recht nach dem Triumph im Jahr 2013 - große Hoffnungen. "Alles im Bereich einer Medaille wäre super", so Sägert.

Triathlon-Staffel-WM: der deutsche Erfolg 2013

Wer tritt zur Staffel an?

Welche drei Athletinnen und Athleten das deutsche Team um die wahrscheinlich gesetzte Lindemann komplettieren, entscheidet sich nach den Einzel-Wettkämpfen am Samstagabend. Zur Auswahl stehen neben Nieschlag und Lührs: Lasse Priester (Saarbrücken), Moritz Horn (Potsdam), Sophia Saller (Ingolstadt) und Anja Knapp (Dettingen/Erms). Diese vier reisen nach Hamburg, ohne am Samstag im Einzel an den Start zu gehen. Für die Staffel am Sonntag stehen sie auf Abruf zur Verfügung.

