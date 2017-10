Mythos Hawaii – der härteste Triathlon der Welt

Wenn am 14. Oktober um 6:25 Uhr Ortszeit ein Kanonenschuss den Start für den härtesten Triathlon dieses Planeten freigibt, dann beginnt auch der längste Sport-Tag des Jahres, der zahllose Geschichten schreibt. Was 1978 mit 15 Startern begann, ist zu einem absoluten Mega-Event gewachsen. Aus einer kleinen, überschaubaren Schar – vor langer Zeit als "verrückt" geltenden – Sportlern, ist eine weltweite "Massenbewegung" entstanden.

Im 21. Jahrhundert haben unzählige Triathleten ein gemeinsames Ziel: ein Mal im Leben beim Ironman Hawaii starten zu dürfen. 3,86 Kilometer im Meer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, um zum Abschluss bei einer Außentemperatur von weit mehr als 30 Grad Celsius einen Marathon zu laufen – das ist die knallharte Aufgabe. Ein Jahr lang kann sich jeder Athlet bei über den gesamten Globus verteilten Ironman-Rennen für den Start bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifizieren.

Video starten, abbrechen mit Escape Ironman-Historie - Die Deutschen | Sportschau | 06.10.2017 | 02:40 Min. | Verfügbar bis 06.10.2018 | Das Erste

Den "inneren Schweinehund" besiegen

Der "Mythos Hawaii" entstand aus dem Bestreben heraus, die körperlichen und psychischen Grenzen zu erreichen, den allseits bekannten "inneren Schweinehund" immer wieder zu besiegen – und um am Ende den legendären Ausspruch auf der Ziellinie zu hören: "You are an Ironman!"

In der Dokumentation wird der "Mythos Hawaii" ins Wohnzimmer transportiert. Der aktuell erfolgreichste Triathlet auf der Ironman-Distanz, Jan Frodeno, steht als Weltmeister der vergangenen zwei Jahre ebenso im Fokus wie der Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder. Ob Vollprofi oder Altersklassen-Athlet, alle starten im gleichen Rennen: Jan Frodeno, um zum dritten Mal in Folge Profi-Weltmeister zu werden, Thorsten Schröder, um sich den Traum seines Lebens zu erfüllen.

Video starten, abbrechen mit Escape Ironman-Historie - Die Leiden | Sportschau | 06.10.2017 | 03:04 Min. | Verfügbar bis 06.10.2018 | Das Erste

Historische Rückblicke, sportlicher Wahnsinn

Der "Mythos Hawaii" hat seinen Status insbesondere durch unglaubliche Geschichten, die das WM–Rennen jedes Jahr hervorbringt, erreicht. Diese werden in historischen Rückblicken vom deutschen Kult-Triathleten Hannes Blaschke märchenhaft geschildert.

Hawaii verwandelt sich ein Mal im Jahr in den Ort des wohl spektakulärsten Sportereignisses der Welt. Marco Deutmeyer und Sebastian Rieth nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise zu diesem sportlichen Wahnsinn.

Thema in: Mythos Hawaii – der härteste Triathlon der Welt, Das Erste, Samstag, 7.10., 19 Uhr

Stand: 03.10.2017, 11:18