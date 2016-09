Mit einem Drama um den Briten Jonathan Brownlee ist die WM-Serie der Triathleten zu Ende gegangen. Der Olympia-Zweite von Rio lag am beim Grand Final im mexikanischen Cozumel bis 400 Meter vor dem Ziel klar in Führung und war auf dem besten Weg zum WM-Titel, als er plötzlich unter der drückenden Hitze zu schwanken begann und zusammenzubrechen drohte.

Mola ist Weltmeister

Sein hinter ihm liegender Bruder Alistair fing ihn auf, schleppte ihn weiter und schubste ihn über die Ziellinie. Jonathan Brownlee wurde am Ende Zweiter vor dem zweimaligen Olympiasieger Alistair Brownlee. Den Sieg sicherte sich der Südafrikaner Henri Schoeman. Jonathan Brownlee hätte das Rennen über 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometer Laufen gewinnen müssen, um Mario Mola noch in der Gesamtwertung abfangen zu können.

Doch durch Brownlees zweiten Platz reichte dem Spanier Rang fünf zu seinem ersten WM-Triumph. Er löste nach neun WM-Rennen seinen in dieser Saison lange verletzten Landsmann Javier Gomez ab. Von den deutschen Triathlon-Männern überzeugte nur Justus Nieschlag als 18. einigermaßen. Steffen Justus wurde 43. In der Gesamtwertung war er als 23. bester Vertreter der Deutschen Triathlon Union (DTU), Gregor Buchholz gab im Finale auf, Jonathan Zipf trat aus gesundheitlichen Gründen nicht an.

Duffy holt sich Titel bei den Frauen

Triathletin Anja Knapp beendete das abschließende Rennen der WM-Serie auf Platz 20. Die 28-Jährige aus Dettingen benötigte für 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer auf dem Rad und 10 Kilometer Laufen insgesamt 2:01:59 Stunden. Den Weltmeister-Titel sicherte sich erstmals Flora Duffy von den Bermudas, die in 1:57:59 Stunden das neunte und letzte WM-Rennen gewann. Duffy verteidigte ihre Führung im Gesamtklassement vor Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Gwen Jorgensen aus den USA.

Die zweite deutsche Starterin Hanna Philippin kam mit der extremen Hitze auf der Halbinsel Yucatan nicht zurecht und musste vom Betreuerteam aus dem Rennen genommen werden. Die Saarbrückerin war zuvor Schlangenlinien gelaufen. Beste Deutsche in der Gesamtwertung der WM-Serie wurde U23-Weltmeisterin Laura Lindemann auf Rang 31. Die Potsdamerin fehlte beim Weltmeisterschafts-Finale in Mexiko ebenso wie die ehemalige WM-Zweite Anne Haug (Saarbrücken), die nach dem enttäuschenden 36. Platz bei den Olympischen Spielen in Rio ihre Saison vorzeitig beendet hatte.

red/dpa/sid | Stand: 19.09.2016, 08:44