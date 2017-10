Ironman - Wie der Hawaii-Sieg alles verändert

Lächeln anknipsen, Selfies machen lassen - und das am Fließband: Patrick Lange hat in Kailua-Kona gleich die erste neue Grenzerfahrung gemacht. "Mich erkennt auf einmal jeder. Aber hier bin ich ja auch im Triathlon-Mekka" , berichtet der Hawaii-Champion im Gespräch mit sportschau.de.

Traditionell lädt der wichtigste Ironman der Welt am Sonntag seine Teilnehmer zur Siegerehrung, zu der sich viele geschundene Körper schleppen. 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen hinterlassen halt auf Hawaii bei allen ihre Spuren.

Kaum in den Schlaf gefunden

Und wer glaubt, danach ließe sich gut in den Schlaf finden, der irrt. "Ich war noch total aufgewühlt. Ich habe wirklich schlecht geschlafen" , erzählt Lange, "eigentlich ist man total platt, dass man im Stehen einschlafen könnte, aber man ist durch den ganzen Zucker und durch das Koffein noch so aufgepusht."

Er werde Tage, ja Wochen brauchen, um den "Gefühlscocktail" richtig verorten zu können. Fest steht: "Ich habe mir den größtmöglichen Traum erfüllt." Und: "Ich habe es vielen gezeigt, die mir das nicht zugetraut haben." Ein bisschen Genugtuung klingt beim in Darmstadt lebenden und trainierenden Ausdauersportler durch.

Es geht erst richtig los

Völlig undenkbar wäre es bei ihm, sich auf den Spuren eines Nico Rosberg zu begeben, der - kaum war die Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen - sich in den Ruhestand verabschiedete. Der Triathlon-Profi lacht bei der Vorstellung lauthals. "Bei mir geht es jetzt erst richtig los. Ich habe erst meinen vierten Ironman bestritten, und die Erfolgsquote ist nicht so schlecht."

Sieger beim Ironman Texas im Mai 2016, dann gleich Dritter bei der Hawaii-Premiere vor einem Jahr, Sechster bei der Europameisterschaft in Frankfurt, nun sogar Weltmeister - das ist die eindrucksvolle Bilanz eines Himmelsstürmers, dem viele Optionen offen stehen. Keine Aussage will der 31-Jährige daher darüber treffen, ob er beispielsweise im Juli 2018 beim Ironman Frankfurt startet. Es dürfte auf harte Verhandlungen hinauslaufen.

Der Hawaii-Sieger wird nicht verheizt

Dass sich die Krönung von Kona monetär auszahlt, gilt als sicher. "Wir erfüllen alle bestehenden Verträge" , versichert Jan Sibbersen. Gleichzeitig prüft Langes Manager neue Vermarktungsmöglichkeiten. "Mein Vorteil ist, dass ich das Marktumfeld gut kenne" , sagt der ehemalige Profi-Triathlet. Der Hawaii-Sieger werde kaum auf Tingeltour durch Autohäuser und Einkaufsshops ziehen: "Wir werden ihn nicht verheizen."

Patrick Lange setzt sich Krone von Kona auf | Sportschau | 15.10.2017 | 02:32 Min.

Lange selbst hat einen guten Ratgeber nah bei sich, der ihm berichten kann, wie sich die Wahrnehmung der Person nun verändert: Trainer Faris al-Sultan gewann vor zwölf Jahren auf Hawaii und bewahrte sich doch die Freiheit und Unabhängigkeit, die ihm selbst immer heilig gewesen ist.

Von Faris al-Sultan lernen

Eine Randsportart wie Triathlon ermöglicht das noch. "Ich gehe davon aus, dass sich in Zukunft vieles verändert" , erläutert Lange, "und ich bin am Zug, meine Zukunft selbst zu gestalten." Er muss womöglich auch häufiger mal Nein sagen.

Trainer Faris al-Sultan

Als Beispiel könnte Sebastian Kienle taugen, der als Hawaii-Sieger 2014 den Spagat gut hinbekommen hat. Nicht mehr für jeden sofort greifbar, aber doch nie abgehoben. Jan Frodeno, Doppelweltmeister 2015 und 2016, stieß hingegen in andere PR-Regionen vor, doch auch bei ihm blieb Bodenständigkeit ein Markenkern.

Langes nennt als Vorbild tatsächlich al-Sultan: "Faris ist so geblieben, wie er ist." Und dann sind da auch noch Vater Wolfgang und Lebensgefährtin Laura-Sophie Usinger, die schon im Zielkanal ihren Heroen gar nicht mehr hergeben wollten.

Urlaub in den Bergen

Nach der Rückreise von der Trauminsel, mit der Lange nun bis ans Lebensende eine besondere Beziehung verbindet, will er erst einmal runterkommen. Ganz so einfach wird das nicht. Bei Sibbersen sind bereits zahlreiche Anfragen und Einladungen eingegangen.

"Alle Wünsche können wir nicht erfüllen" , betont sein Manager, der am Wochenende selbst im Feld der Altersklassenathleten startete und dort mit der besten Schwimmzeit auffiel. "Danach habe ich es langsamer angehen lassen." Vom Sieg seines Schützlings hat der 42-Jährige erst auf dem Alii Drive erfahren.

Das Tempo, sagt der in 10:47 Stunden finishende Sibbersen, habe er danach noch mal gedrosselt. "Ich wusste ja, dass nun viel Arbeit wartet." Lange hingegen wird bald Urlaub machen. In den Bergen, irgendwo in der Schweiz. "Auf einer Almhütte, am besten mit ein bisschen Schnee." Um im wahrsten Sinne abzukühlen - und endlich mal auszuschlafen.

Stand: 16.10.2017, 13:42