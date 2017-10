Ironman Hawaii – Frodeno greift nach dem Triple

Die Weltmeisterschaften auf Hawaii sind der Höhepunkt der Ironman-Saison. Deutschlands Vorzeigeathlet Jan Frodeno hofft auf den dritten Sieg in Folge. sportschau.de berichtet am Samstag per Liveticker vom wichtigsten Triathlon der Welt. | mehr