Lange gewinnt Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii

Der Vorjahresdritte aus Bad Wildungen entschied überraschend die Triathlon-Weltmeisterschaft in der Streckenrekordzeit von 8:01:40 Stunden für sich und ließ auch seine favorisierten Landsmänner Jan Frodeno und Sebastian Kienle hinter sich. Damit ging der Sieg beim wichtigsten Rennen des Jahres zum vierten Mal in Folge nach Deutschland.

Video starten, abbrechen mit Escape Patrick Lange beim Zieleinlauf des Ironman | Sportschau | 14.10.2017 | 00:36 Min. | Verfügbar bis 14.10.2018 | Das Erste

Frodeno verpasste nach 3,86 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen in Kona seinen dritten Sieg in Folge auf Hawaii und hatte, offenbar durch Rückenprobleme beeinträchtigt, nichts mit der Vergabe der vorderen Plätze zu tun. Lange verwies im Ziel Lionel Sanders (Kanada) und den Briten David McNamee hinter sich und feierte in Kona den größten Erfolg seiner Karriere.

"Ich kann das nicht fassen"

Lange ist nach Frodeno (2015 , 2016), Kienle (2014), Normann Stadler (2004, 2006), seinem Trainer Faris Al-Sultan (2005) und Thomas Hellriegel (1997) der sechste deutsche Ironman-Sieger auf Hawaii.

"Ich kann das nicht fassen, ich kämpfe immer noch mit den Tränen. Seit ich ein kleiner Junge bin, träume ich davon", sagte Lange wenige Minuten nach dem Zieleinlauf im ZDF: "Diese Energie ist unglaublich. Du fühlst das, wenn die Leute da draußen bei dir sind. Das ist der Wahnsinn. Ich wollte aussteigen, weil ich richtige Scheiß-Beine hatte. Ich weiß aber, dass solche Tiefpunkte kommen. Das ist eine Gefühlsachterbahn hoch Tausend."

Bestzeit deutlich unterboten

Lange überholte wenige Kilometer vor dem Ziel den in Führung liegenden Sanders und unterbot die Rekordzeit von 8:03:56 Stunden, die der Australier Craig Alexander bei seinem Sieg 2011 aufgestellt hatte, um mehr als zwei Minuten.

Video starten, abbrechen mit Escape Jan Frodeno mit Problemen beim Ironman | Sportschau | 14.10.2017 | 00:40 Min. | Verfügbar bis 14.10.2018 | Das Erste

Im Ziel kniete er nieder, schlug die Hände vors Gesicht und ließ seinen Freudentränen Lauf. Im Vorjahr hatte er hinter Frodeno und Kienle den dritten Platz belegt und womöglich damals schon eine bessere Platzierung durch eine Fünf-Minuten-Strafe wegen eines unerlaubten Überholvorganges verfehlt. Beim berühmtesten Triathlon der Welt waren rund 2.400 Teilnehmer aus 66 Nationen am Start, darunter 59 Profis.

SID, dpa | Stand: 15.10.2017, 02:52