Frodeno vs. den Rest - Kampf um die Ironman-Krone

3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer Laufen. Alles hintereinander, alles am Stück - und dazu in der brütenden Hitze von Hawaii. Der Ironman auf der Trauminsel im Pazifik gilt nicht nur als härtester Triathlon der Welt, wegen der Vergabe der prestigeträchtigen WM -Titel ist er auch der wichtigste. Nach 2014 und 2015 stehen auch in diesem Jahr die Chancen nicht schlecht, dass der Sieg bei den Profi-Männern abermals nach Deutschland geht.

Die besten Karten hat am Samstag ein weiteres Mal Jan Frodeno. Der Vorjahressieger und deutsche Vorzeige-Triathlet dominiert die internationale Konkurrenz seit eineinhalb Jahren, hat im Juli beim Challenge Roth eine neue Weltbestzeit über die Langdistanz aufgestellt. Dass der Hawaii-Sieger nach 7:35:39 Stunden ins Ziel kommt, ist diesmal freilich nicht zu erwarten - ein spannendes Duell zwischen Frodeno und Sebastian Kienle dafür umso mehr.

"Sebastian ist ein Killer"

"Sebastian ist ein Killer", sagt Frodeno über seinen Dauerrivalen. "Er hat diesen unbedingten Willen zu gewinnen und kann über sich hinauswachsen." Kienle sei nicht der Typ Athlet, der sich zurückhalte oder in einer Gruppe verstecke. "Er gestaltet einen Wettkampf, wie man bei uns sagt, old school. Er versucht, sein eigenes Rennen zu machen, zu attackieren" , beschreibt der 35-Jährige den Kienle-Style. Der "Frodeno-Style" sei "noch mehr old style", weil er noch früher - schon beim Schwimmen - angreifen könne.

Kienles Plan: Frodeno einen härteren Kampf liefern als im vergangenen Jahr, als es für ihn "nur" zu einem achten Platz reichte. "Die Form passt, die Vorzeichen sollten gut sein", resümiert der Baden-Württemberger seine Vorbereitung, die ab der zweiten Saisonhälfte weitestgehend auf Hawaii ausgerichtet war. Die Generalprobe bei der Ironman-70.3-WM in Australien vor rund vier Wochen endete mit einem zweiten Platz, den Sieg verpasste Kienle im Zielsprint um zwei Sekunden. "Ich habe schon gesehen: Jan sieht fit aus, wie immer", sagt er nun. "Das wird eine sehr, sehr harte Aufgabe. Aber das macht es aus."

Bei den Frauen geht kein Weg an Ryf vorbei

Hinter Frodeno und Kienle haben mit dem Vorjahreszweiten Andreas Raelert und Andreas Böcherer (Rang zwei bei der Ironman- EM in Frankfurt) zwei weitere Deutsche gute Chancen auf eine Top-fünf-Platzierung, vielleicht sogar auf einen Podiumsplatz. Der nordhessische Rookie Patrick Lange kann den Sprung unter die ersten Zehn schaffen.

Bei den Frauen ist Daniela Ryf ein weiteres Mal absolute Favoritin. Die Schweizerin musste in diesem Jahr zwar den Ironman Frankfurt bereits am Beginn der Radstrecke wegen einer Unterkühlung beenden. Anschließend siegte sie aber innerhalb von nur einer Woche beim Challenge Roth sowie beim Ironman in Zürich - jeweils mit einer Zeit von unter neun Stunden. Die Hoffnungsträgerin aus deutscher Sicht heißt wieder einmal Julia Gajer. Die 34-Jährige aus Hannover will ihren sechsten Platz aus dem vergangenen Jahr mindestens bestätigen - am liebsten aber verbessern. Ein Platz auf dem Podest ist ihr Traum.

Stand: 07.10.2016, 17:08