Österreicherin klettert unglaubliche Route

Sportschau | 07.11.2017 | 00:42 Min. | Verfügbar bis 07.11.2018 | Das Erste

Der Schwierigkeitsgrad 9B ist mit das Schwerste, was im Klettern zu bewältigen ist. Die Österreicherin Angela Eiter kletterte in Spanien eine dieser Routen – was zuvor nur zwei Männern gelang. Eine sagenhafte Leistung.