Tischtennis - Kräftemessen mit Asien beim World Team Cup

Sieben World-Tour-Titel 2017, Team-Europameister, Weltranglisten-Erster und Weltranglisten-Dritter – man könnte meinen, Deutschlands Tischtennis-Spieler beherrschen derzeit die Szene. Doch obwohl das DTTB -Team das beste Jahr seit langer Zeit hinter sich hat, ist es nicht der Favorit beim am Donnerstag (22.02.2018) beginnenden World Team Cup in London. Denn der heißt wieder China.

China in Bestbesetzung

Die Chinesen mussten zuletzt vor allem gegen Boll und den Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov erkennen, dass die Weltelite näher zusammengerückt ist und sie nicht soweit voraus sind, wie sie es gerne hätten. Dennoch stehen die Chancen für China in London gut. Auch wenn die anderen Länder in Schlagdistanz scheinen, sind Chinas Stars an normalen Tagen weiterhin unglaublich schwer zu besiegen.

Dazu treten – im Gegensatz zu China - die größten Konkurrenten aus Japan und Deutschland nicht in Bestbesetzung an. Während beim asiatischen Kontrahenten mit Jun Mizutani der seit Jahren beste Japaner fehlt, sucht man im deutschen Aufgebot den wiedererstarkten Boll vergebens. " Der World Team Cup ist nicht Bestandteil seiner WM-Vorbereitung. Uns ist wichtig, dass Timo Ende April in Halmstad topfit ist ", begründet Bundestrainer Jörg Roßkopf das Fehlen des Düsseldorfers mit der Vorbereitung auf die Mannschafts-WM in Schweden.

Interner Ausscheidungskampf

Allerdings soll und wird es in London erste Fingerzeige geben – in Richtung der WM -Form der Top-Athleten, aber auch im DTTB-Team. Vor allem die im Schatten von Ovtcharov und Boll stehenden Ruwen Filus, Patrick Franziska und Benedikt Duda wollen ihre Nominierung als Chance wahrnehmen und zeigen, dass sie fähig sind, international mitzuhalten.

Bei der WM in knapp zwei Monaten wird Boll wieder mit von der Partie sein, und damit sind zwei Startplätze fest vergeben. Ruwen Filus hat für den dritten Platz die besten Karten. Er ist in guter Form und bietet als Abwehrspieler eine variantenreiche Alternative zu Boll und Co. Somit bleiben noch Duda und Franziska - jetzt in London dabei – sowie Steffen Mengel und Ricardo Walther, die um den letzten Startplatz streiten.

Wichtige WM-Generalprobe

Es geht aber nicht nur um den internen Ausscheidungskampf, sondern auch um den internationalen Vergleich. Deutschland ist in London wie bei der WM in Halmstad an Position drei gesetzt, hinter China und Japan. Das Ziel lautet jeweils möglichst Finale. "Dadurch, dass wir an Nummer drei gesetzt sind, können wir schon im Halbfinale auf China treffen. Aber die Vergleiche brauchen wir und sie sind wichtig für uns ", schaut Bundestrainer Rosskopf voraus auf die WM-Generalprobe.

Statt der immer noch sehr schwer zu schlagenden Chinesen hat Roßkopf allerdings eher die Japaner im Blick. Mit Ihnen sieht sich das DTTB-Team auf Augenhöhe. Unterschätzen wird und darf man die Asiaten nicht - stellen sie doch immerhin vier Spieler in den Top 15 der Welt. In London soll auch dort ein erstes Kräftemessen zeigen, inwieweit das deutsche Team mithalten kann.

Stand: 22.02.2018, 08:00