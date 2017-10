Der 29 Jahre alte zweimalige Europameister Ovtcharov bezwang im ersten deutschen Endspiel in der Geschichte des renommierten Wettbewerbs seinen Nationalmannschaftskollegen mit 4:2 (10:12, 11:8, 11:7, 9:11, 11:7, 11:2). " Das fühlt sich unwirklich an. Ich habe es mir nicht vorstellen können, meinen Namen einmal auf dieser Trophäe zu sehen ", sagte Ovtcharov: " Timo hat unglaublich gespielt in diesem Turnier. Er hätte den Sieg ebenso verdient gehabt wie ich ."

Boll mit Sieg gegen Ma Long

Im Halbfinale hatte sich Boll überraschend nach 1:3-Satzrückstand noch 4:3 (6:11, 9:11, 11:9, 9:11, 11:7, 11:5, 12:10) gegen den Weltmeister und Olympiasieger Ma Long (China) durchgesetzt. Der zweimalige Europameister Ovtcharov gewann gegen den Franzosen Simon Gauzy 4:3 (6:11, 11:2, 11:8, 10:12, 7:11, 11:4, 11:8) und machte damit das erste deutsche Finale des Weltcups perfekt.

" Es war ein verrücktes Match. 1:3 gegen so einen großartigen Spieler zurückzuliegen. Aber selbst dann war ich noch entspannt und habe versucht, das Spiel zu genießen ", sagte der Weltranglistenfünfte nach dem Match gegen Ma.

Sieben Matchbälle abgewehrt

Bereits im Viertelfinale war dem deutschen Aushängeschild ein starkes Comeback gelungen. Gegen Asienmeister Lin Gaoyuan (China) holte er ebenfalls einen 1:3-Rückstand auf, wehrte sieben Matchbälle ab und siegte noch 4:3. Damit war Boll maßgeblich daran beteiligt, dass erstmals seit 1999 kein Chinese im Finale des Weltcups stand. Boll hatte den Weltcup 2002 und 2005 gewonnen, zudem war er 2008 und 2012 Zweiter. Ovtcharov belegte 2013 und 2015 Platz drei.

sid/dpa | Stand: 22.10.2017, 16:45