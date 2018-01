Borussia Düsseldorf hat am Samstag (06.01.2018) zum sechsten Mal in Serie den deutschen Pokalwettbewerb gewonnen. Nachdem der Bundesliga-Spitzenreiter am Vormittag in Ulm beim 3:0-Erfolg bereits wenig Mühe mit dem Tabellenzweiten Werder Bremen hatte, hielt er sich auch im Endspiel gegen den 1. FC Saarbrücken schadlos.

In der Neuauflage des Finales der Vorsaison legte Kristian Karlsson im Auftakteinzel den Grundstein zum Sieg. Nach gewonnenem Auftaktsatz (11:9) verlor er den zweiten Durchgang nach vergebenem Satzball mit 10:12. Davon zeigte er sich im folgenden Satz (11:4) allerdings genauso unbeeindruckt wie von dem 9:11 im vierten Satz. Im entscheidenden fünften Durchgang glänzte er nach einem 0:2-Rückstand mit acht Punkten in Serie und brachte Düsseldorf letztlich auch mit 1:0 in Führung (11:8).

Boll nach holprigem Start doch noch souverän

Im zweiten Einzel trat für die Saarbrückener, die im Halbfinale des Final Four TTF Ochsenhausen mit 3:1 besiegt hatten, Tiago Apolonia an die Platte. Er begann gegen Düsseldorfs Topspieler Timo Boll stark und hatte nach gewonnenem ersten Durchgang auch im zweiten gute Chancen. " Es hätte da auch 0:2 stehen können. Danach wurde es besser und besser ", sagte Boll, nachdem er Apolonia mit 5:11, 11:9, 11:3 und 11:8 niedergerungen hatte.

Noch souveräner präsentierte sich Anton Källberg im dritten Einzel. Er ließ gegen Patrick Baum lediglich im zweiten Satz etwas Spannung aufkommen, war bei seinem 11:3, 11:8 und 11:4-Sieg aber der klar dominierende Spieler und machte den Pokalerfolg für die Borussia perfekt.

Triple wäre ein Traum

Der Pokalerfolg ist für Düsseldorf der erste Schritt zum erträumten Triple. Die Entscheidungen in der Bundesliga und in der Champions League, in der die Borussia bereits im Viertelfinale steht, fallen allerdings erst im Frühjahr.

Stand: 06.01.2018, 16:46