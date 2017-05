Tischtennis-WM - Heiße Phase der Vorbereitung läuft

Bei der am 29. Mai beginnenden Heim-WM in Düsseldorf sind die Erwartungen an die deutschen Tischtennisspieler groß. Gerade Timo Boll hat durch eine zuletzt ansteigende Formkurve gezeigt, dass wieder mit ihm zu rechnen ist.