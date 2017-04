Tischtennis-Bundesliga: Düsseldorf gewinnt Spiel eins

Der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf gewinnt in der Halbfinalserie gegen den 1. FC Saarbrücken das erste Spiel. Am Donnerstag steht in Saarbrücken die zweite Partie um den Finaleinzug an.