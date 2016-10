Zhendong Fan holt Tischtennis-World-Cup

Morgenmagazin | 04.10.2016 | 00:59 Min. | Verfügbar bis 04.10.2017 | Das Erste

Der 19-jährige Zhendong Fan gilt in der Tischtenniswelt als Wunderkind. Jetzt hat der Chinese zum ersten Mal in seiner Karriere den World Cup in Saarbrücken gewonnen.