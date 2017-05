Topspieler live bei sportschau.de

Die deutschen Tischtennis-Profis gehen angriffslustig in die Heim-WM in Düsseldorf bis zum 5. Juni. "Natürlich erwarten alle, dass die Chinesen am Ende wieder vorne stehen. Aber meine Spieler wissen: Auch die sind schlagbar. Wir wollen in allen Wettbewerben um die Medaillen mitspielen" , sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf.

Aussichtsreichste Spieler des deutschen Teams sind der Weltranglisten-Fünfte Dimitrij Ovtcharov sowie Rekord-Europameister Timo Boll, der auch im Doppel mit dem Weltranglisten-Erste Ma Long aus China spielen wird.

Wie stark die deutschen Spieler wirklich sind, davon können Sie sich auch selbst überzeugen. Denn sportschau.de zeigt im Livestream die WM mit deutscher Beteiligung.

Die Streamingzeiten auf sportschau.de

Mi., 31.05., 14 und 17 Uhr (Einzel mit Boll und Ovtcharov)

Do., 01.06, 12.15 (Doppel mit Boll/Ma Long)

Fr., 02.06., 14.30 - 15.30 Uhr (live im HR Fernsehen und bei hessenschau.de)

So., 04.06, 15 - 15.50 Uhr (auch live im Ersten)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - die Tischtennis-WM und die Turn-DM | 04.06.2017 | 02:00:00 Min. | Verfügbar bis 04.06.2017 | Das Erste

red | Stand: 30.05.2017, 08:00