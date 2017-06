Ma Long besiegte am letzten Tag der Wettkämpfe in den Düsseldorfer Messehallen den Weltranglisten-Zweiten Fan Zhendong in sieben hochklassigen Sätzen (7:11, 11:6, 11:3, 11:8, 5:11, 7:11, 12:10).

Titelverteidiger Ma Long hatte vor 8000 Zuschauern zwischenzeitlich schon mit 3:1 Sätzen geführt, ehe sich Fan Zhendong zurückkämpfte und zwei Sätze nacheinander gewann.

Unvergessliches Spiel für Ma

Der siebte und letzte Satz war dann an Spannung kaum zu überbieten. Fan Zhendong führte bereits 9:7 und benötigte nur noch zwei Punkte zum Sieg. Doch der 28-jährige Ma Long zeigte keine Nerven und entschied den Satz noch 12:10 für sich.

"Dieses Spiel werde ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen" , sagte Ma nach dem Spiel. "So gut werde ich wohl niemals wieder spielen können."

China wieder einmal einsam an der Spitze

China holte in Düsseldorf vier der fünf Titel. Ausnahme war der Erfolg des japanischen Mixed-Doppels Maharu Yoshimura/Kasumi Ishikawa. Für den Deutschen Tischtennis-Bund gab es durch Petrissa Solja im Gemischten Doppel an der Seite des Chinesen Fang Bo Bronze.

Scharfe Kritik an Bundesregierung

Mit scharfen Worten hat Ehrenpräsident Hans Wilhelm Gäb vom Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) derweil die Kritik von Weltverbandschef Thomas Weikert verstärkt, der die Abwesenheit von Vertretern der Bundesregierung beklagte.

"Das ist eine Schande für Deutschland als Gastgeber" , sagte Gäb. "Der größte Sportverband der Welt ist mit der größten Hallen-Sportveranstaltung der Welt in Deutschland zu Gast, Athleten aus über 100 Nation von allen Kontinenten, eine siebentägige Veranstaltung, Delegierte aus 140 Ländern beim Weltkongress - und aus Berlin lässt sich nicht einmal ein Staatssekretär, geschweige denn ein Minister sehen" , sagte er.

"Eine Schande für Deutschland als Gastgeber"

Für den Weltverband ITTF hatte schon zuvor Weikert das Desinteresse der Regierung an der WM beklagt. "Ich bin ein bisschen enttäuscht. Kein Politiker der deutschen Bundesregierung war hier. Auf anderen Kontinenten und in anderen Ländern ist das anders. Das ist ein großer Wettbewerb mit mehr als 100 Nationen - das ist Multi-Kulti!"