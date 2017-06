Die frühere (Boll) und die aktuelle Nummer eins der Welt verloren am Donnerstagmittag gegen die beiden Top-Favoriten Fan Zhendong und Xu Xin aus China mit 13:11, 10:12, 8:11, 9:11, 8:11. Fan Zhendong und Xu Xin stehen auf Platz zwei und drei der aktuellen Weltrangliste.

Pech - wie 2015

Boll und Ma Long hatten bereits bei der WM 2015 das Pech, schon in der zweiten Runde auf die späteren Weltmeister Xu Xin und Zhang Jike zu treffen - auch damals schieden sie aus. "Es ist natürlich schade, aber Xu und Fan waren wirklich einfach besser" , sagte Boll nach dem Aus des "Legendendoppels" unter den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach: "Wir haben uns zwar nochmals steigern können und wirklich stark gespielt, aber gegen dieses Ausnahmepaar war das nicht genug."

Der an Position acht gesetzte Boll hat nun nur noch im Einzel die Chance auf seine zweite WM-Medaille. Am Nachmittag (15.15 Uhr) trifft er in der Runde der besten 64 auf den Polen Jakub Dyjas.

Franziska/Groth raus, Solja/Bo weiter

Auch für das deutsch-dänische Europameisterpaar Patrick Franziska und Jonathan Groth bedeutete das Achtelfinale die Endstation. Sie unterlagen den Weißrussen Pawel Platonow/Wladimir Samsonow 8:11, 11:8, 7:11, 5:11, 11:4, 11:9 und 7:11.

Die deutsche Nummer eins der Damen, Petrissa Solja aus Berlin, und ihr chinesischer Partner Fang Bo stehen dagegen im Mixed-Viertelfinale. Einen Tag nach Soljas Ausscheiden im Einzel besiegten die beiden das Duo Chuang Chih-Yuan und Chen Szu-Yu aus Taiwan mit 11:4, 11:9, 11:6, 11:7. Bei einem weiteren Erfolg hätte das deutsch-chinesische Paar bereits eine Medaille sicher.

Silbereisen/Mengel ausgeschieden

Das deutsche Mixed-Doppel Kristin Silbereisen/Steffen Mengel scheiterte unter den besten 16. Die 32-jährige aus Kolbermoor und der 28 Jahre alte Mengel, der für den TTC Schwalbe Bergneustadt spielt, unterlagen dem Taiwan-Duo Chen Chien-An/Cheng I-Ching nach einer 2:0-Satzführung noch mit 11:8, 11:8, 8:11, 8:11, 4:11 und 6:11.

"Die Enttäuschung ist vorhanden" , sagte Silbereisen. "Wir waren dran" , kommentierte Mengel. "Wenn wir mit 3:0 in Führung gehen, läuft die Partie vielleicht anders" , ergänzte er.

Im Damendoppel sind keine Deutschen mehr vertreten. Als letzte schieden Petrissa Solja und Sabine Winter gegen das Hongkong-Duo Doo Hoi Kem/Lee Ho Ching beim 9:11, 7:11, 8:11 und 7:11 im Achtelfinale aus.

dpa/sid/red | Stand: 01.06.2017, 13:39